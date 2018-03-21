Центробанк ввёл временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «ОФК банке»

Это связано с неустойчивым финансовым положением банка и угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков. Мораторий введён сроком на 3 месяца. Страховые выплаты по вкладам в «ОФК банке» начнутся не позднее, чем через 14 дней со дня принятия этого решения.



Ранее Центробанк отозвал лицензию у «Телекоммерц банка» из Тулы.