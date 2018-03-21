Центробанк ввёл временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «ОФК банке»
Это связано с неустойчивым финансовым положением банка и угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков. Мораторий введён сроком на 3 месяца. Страховые выплаты по вкладам в «ОФК банке» начнутся не позднее, чем через 14 дней со дня принятия этого решения.
Ранее Центробанк отозвал лицензию у «Телекоммерц банка» из Тулы.
Комментарии1
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demokrat62 21 марта 2018 | 12:01
Все нормально.Развал банковской системы продолжается.Царь заступил на новый срок.