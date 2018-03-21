Семеро детей пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета в школе № 15 г.Шадринска Курганской области

Как сообщает Управление МВД России по региону, 13-летняя девочка принесла в школу принадлежащий её отцу пистолет и расстреляла учащихся 7 класса. На месте работает следственно-оперативная группа.

Дети получили синяки и ссадины. Одного из них, по предварительным данным, забрала скорая, уточнила представитель МВД.