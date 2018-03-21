Семеро детей пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета в школе № 15 г.Шадринска Курганской области
Как сообщает Управление МВД России по региону, 13-летняя девочка принесла в школу принадлежащий её отцу пистолет и расстреляла учащихся 7 класса. На месте работает следственно-оперативная группа.
Дети получили синяки и ссадины. Одного из них, по предварительным данным, забрала скорая, уточнила представитель МВД.
Комментарии11
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kryymsdik 21 марта 2018 | 11:39
Наверняка они её затравили в классе.
nelibermot17 21 марта 2018 | 11:58
Какое же всё-таки счастье, что в России нет легалайза на боевое оружие, а синяки и ссадины пройдут
vlabumur 21 марта 2018 | 12:25
nelibermot17:
Индонезия с уровнем убийств 0,2 – 0,6. А вообще вся Европа, кроме Беларуси, Молдовы, Турции, Латвии, Эстонии, Албании и Черногории, представлена в первых семи десятках стран, но и вышеперечисленные государства, ряд из которых очень неспокойные и даже взрывоопасные, занимают места заметно выше РФ.
Удивительно, но охваченная гражданской войной Украина – и та на 104-м месте, то есть, на 40 пунктов выше нас с уровнем 4,3 против наших 9,2. Да и вообще, среди республик бывшего Союза «убийственней» России только Туркменистан (181 место).
Хотя что там – полыхающие Афганистан с показателем 6,5 - на 125 месте, Сомали на 142-м (8) и Ирак – на 144 (8) в списке выглядят куда безопасней России. А ведь все это список стран, куда не рекомендуется ехать не только туристам – вообще никому!
pusto1 21 марта 2018 | 11:58
Это вы по "Чучело"? Навряд ли, хотя пневматику можно заменить палкой с гвоздём
polikarpich 21 марта 2018 | 12:16
kryymsdik: Скорее всего, так и было. Макар прав на все 100% насчёт россиян. Большинство такими становятся уже в этом раннем возрасте.
pravdatut 21 марта 2018 | 11:43
Какие семьи, такие и дети!
fikus74 21 марта 2018 | 11:46
Небось гнобили девчонку эти ублюдки, вот она с ними и расчиталась. Молодец.
tbedtlbrnjdf 21 марта 2018 | 11:52
...эхо-мерзавцы вы опять спистели не в тему: - не расстреляла (расстреливают только в вашем любимом Пиндостане), а применила травматическое оружие (в отличие от Пиндостана, где применяют огнестрельное автоматическое). ЭхоМерзавцы если не спистят, то день у них прошел напрасно!
lenin3 21 марта 2018 | 12:16
tbedtlbrnjdf: дык,я не понял:в Америке всё-таки расстреливают или применяют(так у вас в тексте),а в России-сначала применяют,а потом расстреливают? Вы уж там повнимательнее методички читайте,не спеша,вдумчиво(если есть,чем думать)...)))
zavlabor 21 марта 2018 | 12:21
tbedtlbrnjdf: .эхо-мерзавцы вы опять спистели не в тему: - не расстреляла (расстреливают только в вашем любимом Пиндостане), а применила травматическое оружие...
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Ну да, ещё можно привести пример списта, по поводу "расстрела парламента" (тоже любимая тема всех "патриотических" недоумков). Только вот в первом случае, это просто лингвистическая неточность, а во втором, сознательное передёргивание, что очевидно любым здравомыслящим людям и недоступно остальным убогим.
maripouss 21 марта 2018 | 12:07
Довели девочку(((