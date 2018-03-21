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11:30, 21 марта 2018

Британский посол в Москве не примет участия во встрече всех глав дипведомств, аккредитованных в российской столице

Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на посольство.

Напомним, российский МИД созывает всех послов, чтобы разъяснить свою позицию по отравлению в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Комментарии

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roqswen 21 марта 2018 | 11:35

просто у британца не нашлось костюма хим-защиты

danko_fuflo 21 марта 2018 | 11:37

roqswen: зацал. Да, свинорыл?

danko_fuflo 21 марта 2018 | 11:43

roqswen: выгнать это посла нужно в шею. К коклам.

shicotus_live 21 марта 2018 | 12:00

Британский посол в Москве не примет участия во встрече всех глав дипведомств, аккредитованных в российской столице...
_________________________________
Ну и глупо было бы))
Кому охота видеть недоуменные взгляды и смех за своей спиной? А еще могут в курилке неудобные вопросы получить))

avp235 21 марта 2018 | 12:25

shicotus_live:
Причина другая, в свое время Российский МИД не ответил на требование Британского предоставить объяснения по факту отравления, чем оскорбил Британию, а предлагаемая сегодня встреча - это уже совсем другая форма и она могла бы быть принята только после принесения извинений Российской стороной.

shicotus_live 21 марта 2018 | 12:27

avp235: А вы не считаете. что само "требования" Британии было откровенным хамством и нарушением всех норм приличия в геополитике? Своим сателлитам будут ультиматумы ставить. Если они еще есть))

vezdehod 21 марта 2018 | 12:45

Так и остальные послы могут ПОСЛАТЬ и не принимать участие в этой Мидовской сходке.

lager23 21 марта 2018 | 12:07

danko_fuflo: мой друг, когда вы ставите сам себе лайк вы думаете о Вселенском разуме или величии упорства?

Ваш Герман

serhio_25__ 21 марта 2018 | 12:12

lager23: ""мой друг, когда вы ставите сам себе лайк"" - самому себе лайк поставить невозможно. Ты случайно не из британского посольства? Уровень вранья и тупости одинаковый.

danko_fuflo 21 марта 2018 | 12:16

serhio_25__: не, он местныйпидорок. Просто подманивает. За муж хочет.

budweiser23 21 марта 2018 | 12:26

danko_fuflo: serhio_25__: что, тролли, заёрзали? :)

lager23 21 марта 2018 | 12:35

danko_fuflo: психов замуж не берут...

Герман Третий

lager23 21 марта 2018 | 12:31

serhio_25__: ..а. я только что поставил!
Учись салага!

haldey 21 марта 2018 | 11:40

roqswen: Не хотите учавствствовать в установлении нового мирового порядка, вычеркиваем)))
А если серьезно, их уже вызывали "с родителями в школу" и мордой в это дермецо потыкали!
Чем это пахнет? Они уже поняли)))

ugas 21 марта 2018 | 11:42

roqswen: Или у него аллергия на лапшу.

gerzr 21 марта 2018 | 12:12

roqswen: Да и зачем ему какие-то разъяснения, он и так знает кто кого и почему в ихней Британии травит, душит собачьими поводками, колет зонтиками...., а потом всё валит на Россию. Англичанка знает кому надо гадить))))).

serhio_25__ 21 марта 2018 | 12:16

roqswen: ""просто у британца не нашлось костюма хим-защиты "" - так собрание не в Англии, для чего защита?
Кстати, самое смешное, что пожарные на месте отравления были не то что без костюмов химзащиты, а даже без распираторов. Забыли им сказать, что там за цирк разыгрывается.

mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 11:38


А зря.
Возможно, злобная коксо-трольчиха исполнит перед послами какой-нибудь зажигательный танец.
Такое шоу пропустит!

danko_fuflo 21 марта 2018 | 11:40

mikhail_spb_: юморной клоклотролль. А зря, вроде, вероятно, возможно.

ukov 21 марта 2018 | 11:43

mikhail_spb_:
Времена великой Британии прошли.
Теперь Британия в роли дворняжки, охраняющей двор заокеанского хозяина.

sg76g 21 марта 2018 | 11:38

Вот так легко и быстро МИД России вычислил причастных к отравлению. Помните как в книгах про мисс Марпл виновный всегда убегает с ее обвинительной пресс-конференции. Ай-я-яй, на свои же грабли и наступили, чисто английские убийцы..

from_russia_with_boyaryshnik 21 марта 2018 | 11:41

sg76g: Помните как в книгах про мисс Марпл
-----------------------------------------------------------------
Что же ты , гнида, вражеские книги читаешь ? Придёшь ко мне на приём на Лубянку , шокер готов.

tbedtlbrnjdf 21 марта 2018 | 11:57

from_russia_with_boyaryshnik: А ты пидарок читаешь только "Майн камф", других книжек ты в жизни не видел.

snips 21 марта 2018 | 12:02

tbedtlbrnjdf: майн кампф колобок в соавнении с ветхим заветом

from_russia_with_boyaryshnik 21 марта 2018 | 11:38

В МИДе всем послам любезно предложат свежий кокаин ;)

kara 21 марта 2018 | 11:38

Помогает вещи собирать?

vasya_von_smetankin 21 марта 2018 | 11:39

Ага, ща начнётся кремлёвская "дипломатия" после употребления аргентинской диппочты: "В глаза мне смотрите!", "Дебилы... ля"

serhio_25__ 21 марта 2018 | 12:14

vasya_von_smetankin: До сих пор в постельке писиешься от страха?

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varlam59 21 марта 2018 | 11:49

Британский посол своим отказом признал вину в провокации со Скрипалём западных спецслужб. За неуважение к России, нужно его немедленно выслать и дать пинка под зад для ускорения. 95% россиян поддержат это аплодисментами.

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oppicrus 21 марта 2018 | 11:50

Правильно! Дуракам не место на этой встрече!

sasass 21 марта 2018 | 11:52

Собраниями не отмазываются , что -то научное надо придумать ,но к сожалению науки -то уже нету....

gerzr 21 марта 2018 | 12:26

sasass: так уже все учёные дядьки выступили и каждый с противоположным мнением. Но все утверждают дружно, что изобретатель этого зелья давно удрал в америку.

tbedtlbrnjdf 21 марта 2018 | 11:55

А его пидара туда и никто не приглашал! Пускай бежит подмывает жопу и смазывает свою дырень вазелином, а иначе мы натрём ему в жопе мозоль!

aisterh 21 марта 2018 | 12:13

tbedtlbrnjdf: Почему патриоты вечно смакуют тему педерастии? Это как то настораживает :)

budweiser23 21 марта 2018 | 12:16

tbedtlbrnjdf: как вы себя чувствуете при таких нездоровых аналогиях, молодой человек, или для вас это норма?

tanber 21 марта 2018 | 11:56

Адекватный ответ! Зачем им выслушивать нравоучения и угрозы!?

jblack2 21 марта 2018 | 11:58

Он, наверно, запрется в кабинете, выключит телевизор, интернет, телефон...
Какой "позитивный" дипломатический шаг! Он не у хох. украинских дипломатов учился?..

vlabumur 21 марта 2018 | 12:02

Опять будут мультики показывать?

gerzr 21 марта 2018 | 12:29

vlabumur: испужался? Знает собака чьих рук дело!

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gluhoy2250 21 марта 2018 | 12:10

Так надо выслать англицкого посланника, как провокатора!

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komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 12:18

британскому послу стыдно за Англию. так опозориться перед всем миром...

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