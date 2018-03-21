Британский посол в Москве не примет участия во встрече всех глав дипведомств, аккредитованных в российской столице
Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на посольство.
Напомним, российский МИД созывает всех послов, чтобы разъяснить свою позицию по отравлению в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Комментарии41
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roqswen 21 марта 2018 | 11:35
просто у британца не нашлось костюма хим-защиты
danko_fuflo 21 марта 2018 | 11:37
roqswen: зацал. Да, свинорыл?
danko_fuflo 21 марта 2018 | 11:43
roqswen: выгнать это посла нужно в шею. К коклам.
shicotus_live 21 марта 2018 | 12:00
Британский посол в Москве не примет участия во встрече всех глав дипведомств, аккредитованных в российской столице...
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Ну и глупо было бы))
Кому охота видеть недоуменные взгляды и смех за своей спиной? А еще могут в курилке неудобные вопросы получить))
avp235 21 марта 2018 | 12:25
shicotus_live:
Причина другая, в свое время Российский МИД не ответил на требование Британского предоставить объяснения по факту отравления, чем оскорбил Британию, а предлагаемая сегодня встреча - это уже совсем другая форма и она могла бы быть принята только после принесения извинений Российской стороной.
shicotus_live 21 марта 2018 | 12:27
avp235: А вы не считаете. что само "требования" Британии было откровенным хамством и нарушением всех норм приличия в геополитике? Своим сателлитам будут ультиматумы ставить. Если они еще есть))
vezdehod 21 марта 2018 | 12:45
Так и остальные послы могут ПОСЛАТЬ и не принимать участие в этой Мидовской сходке.
lager23 21 марта 2018 | 12:07
danko_fuflo: мой друг, когда вы ставите сам себе лайк вы думаете о Вселенском разуме или величии упорства?
Ваш Герман
serhio_25__ 21 марта 2018 | 12:12
lager23: ""мой друг, когда вы ставите сам себе лайк"" - самому себе лайк поставить невозможно. Ты случайно не из британского посольства? Уровень вранья и тупости одинаковый.
danko_fuflo 21 марта 2018 | 12:16
serhio_25__: не, он местныйпидорок. Просто подманивает. За муж хочет.
budweiser23 21 марта 2018 | 12:26
danko_fuflo: serhio_25__: что, тролли, заёрзали? :)
lager23 21 марта 2018 | 12:35
danko_fuflo: психов замуж не берут...
Герман Третий
lager23 21 марта 2018 | 12:31
serhio_25__: ..а. я только что поставил!
Учись салага!
haldey 21 марта 2018 | 11:40
roqswen: Не хотите учавствствовать в установлении нового мирового порядка, вычеркиваем)))
А если серьезно, их уже вызывали "с родителями в школу" и мордой в это дермецо потыкали!
Чем это пахнет? Они уже поняли)))
ugas 21 марта 2018 | 11:42
roqswen: Или у него аллергия на лапшу.
gerzr 21 марта 2018 | 12:12
roqswen: Да и зачем ему какие-то разъяснения, он и так знает кто кого и почему в ихней Британии травит, душит собачьими поводками, колет зонтиками...., а потом всё валит на Россию. Англичанка знает кому надо гадить))))).
serhio_25__ 21 марта 2018 | 12:16
roqswen: ""просто у британца не нашлось костюма хим-защиты "" - так собрание не в Англии, для чего защита?
Кстати, самое смешное, что пожарные на месте отравления были не то что без костюмов химзащиты, а даже без распираторов. Забыли им сказать, что там за цирк разыгрывается.
mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 11:38
А зря.
Возможно, злобная коксо-трольчиха исполнит перед послами какой-нибудь зажигательный танец.
Такое шоу пропустит!
danko_fuflo 21 марта 2018 | 11:40
mikhail_spb_: юморной клоклотролль. А зря, вроде, вероятно, возможно.
ukov 21 марта 2018 | 11:43
mikhail_spb_:
Времена великой Британии прошли.
Теперь Британия в роли дворняжки, охраняющей двор заокеанского хозяина.
sg76g 21 марта 2018 | 11:38
Вот так легко и быстро МИД России вычислил причастных к отравлению. Помните как в книгах про мисс Марпл виновный всегда убегает с ее обвинительной пресс-конференции. Ай-я-яй, на свои же грабли и наступили, чисто английские убийцы..
from_russia_with_boyaryshnik 21 марта 2018 | 11:41
sg76g: Помните как в книгах про мисс Марпл
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Что же ты , гнида, вражеские книги читаешь ? Придёшь ко мне на приём на Лубянку , шокер готов.
tbedtlbrnjdf 21 марта 2018 | 11:57
from_russia_with_boyaryshnik: А ты пидарок читаешь только "Майн камф", других книжек ты в жизни не видел.
snips 21 марта 2018 | 12:02
tbedtlbrnjdf: майн кампф колобок в соавнении с ветхим заветом
from_russia_with_boyaryshnik 21 марта 2018 | 11:38
В МИДе всем послам любезно предложат свежий кокаин ;)
kara 21 марта 2018 | 11:38
Помогает вещи собирать?
vasya_von_smetankin 21 марта 2018 | 11:39
Ага, ща начнётся кремлёвская "дипломатия" после употребления аргентинской диппочты: "В глаза мне смотрите!", "Дебилы... ля"
serhio_25__ 21 марта 2018 | 12:14
vasya_von_smetankin: До сих пор в постельке писиешься от страха?
varlam59 21 марта 2018 | 11:49
Британский посол своим отказом признал вину в провокации со Скрипалём западных спецслужб. За неуважение к России, нужно его немедленно выслать и дать пинка под зад для ускорения. 95% россиян поддержат это аплодисментами.
oppicrus 21 марта 2018 | 11:50
Правильно! Дуракам не место на этой встрече!
sasass 21 марта 2018 | 11:52
Собраниями не отмазываются , что -то научное надо придумать ,но к сожалению науки -то уже нету....
gerzr 21 марта 2018 | 12:26
sasass: так уже все учёные дядьки выступили и каждый с противоположным мнением. Но все утверждают дружно, что изобретатель этого зелья давно удрал в америку.
tbedtlbrnjdf 21 марта 2018 | 11:55
А его пидара туда и никто не приглашал! Пускай бежит подмывает жопу и смазывает свою дырень вазелином, а иначе мы натрём ему в жопе мозоль!
aisterh 21 марта 2018 | 12:13
tbedtlbrnjdf: Почему патриоты вечно смакуют тему педерастии? Это как то настораживает :)
budweiser23 21 марта 2018 | 12:16
tbedtlbrnjdf: как вы себя чувствуете при таких нездоровых аналогиях, молодой человек, или для вас это норма?
tanber 21 марта 2018 | 11:56
Адекватный ответ! Зачем им выслушивать нравоучения и угрозы!?
jblack2 21 марта 2018 | 11:58
Он, наверно, запрется в кабинете, выключит телевизор, интернет, телефон...
Какой "позитивный" дипломатический шаг! Он не у хох. украинских дипломатов учился?..
vlabumur 21 марта 2018 | 12:02
Опять будут мультики показывать?
gerzr 21 марта 2018 | 12:29
vlabumur: испужался? Знает собака чьих рук дело!
gluhoy2250 21 марта 2018 | 12:10
Так надо выслать англицкого посланника, как провокатора!
komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 12:18
британскому послу стыдно за Англию. так опозориться перед всем миром...