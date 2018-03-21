С космодрома «Байконур» сегодня должен стартовать пилотируемый корабль «Союз»
Он доставит на МКС экипаж очередной длительной экспедиции.
В составе экспедиции – российский космонавт Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фьюстел и Ричард Арнольд. Все они уже имеют опыт полетов в космос, однако полугодовая работа на МКС для американцев будет в новинку. В то же время Артемьев летит на орбитальную станцию в составе длительной экспедиции уже во второй раз. Космонавты планируют провести более 50 научных экспериментов. Один из них – под названием Икарус – призван отследить траекторию движения животных и птиц на всей планете. Это в том числе должно позволить разработать систему, которая будет предугадывать природные катаклизмы и делать их математическую модель. Члены новой экспедиции присоединятся к трем своим коллегам, с декабря прошлого года работающим на МКС – россиянину Антону Шкаплерову, американец Скотту Тинглу и японцу Норисигэ Канаи.
Запуск ракеты с пилотируемым кораблем планируется совершить после 20 часов по московскому времени.
Комментарии4
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piterjanis 21 марта 2018 | 11:11
Удачи!
antiboh 21 марта 2018 | 11:22
piterjanis: которая будет предугадывать природные катаклизмы и делать их математическую модель.//
Во-во,может объяснят миру почему сегодня 49-е февраля..
sasass 21 марта 2018 | 11:20
Теперь можно свободно запускать и отрицательные результаты теперь никого не будут волновать в ближайшие шесть лет не подряд ...
from_russia_with_boyaryshnik 21 марта 2018 | 11:24
Пилотируемые полёты на низких орбитах уже позавчерашний день , отстой . Там давно должны работать роботы и портянки без скафандров.