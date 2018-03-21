Массовых отставок губернаторов в ближайшие месяцы не будет

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По их словам возможны точечные смены глав регионов.

Сценарий прошлой осени, когда свои посты покинули главы 11 регионов, в этом году не повторится, уверены собеседники РБК. По их словам, могут поменять губернаторов, у которых в этом году истекают полномочия. Или тех, кто уже многие годы руководит областью, а также тех, кто захочет уйти сам, пояснил один из близких к Кремлю источников. Ранее издание предрекало отставку после выборов президента губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, он руководит областью больше 20ти лет. Другой собеседник рассказал, что у ряда глав регионов, назначенных прошлой осенью и которым предстоит избираться в сентябре, возникли проблемы: их не приняли местные элиты. В их числе и.о. губернаторов Ивановской и Новосибирской областей Станислав Воскресенский и Андрей Травников, отметил собеседник. Но массовых досрочных отставок не стоит ждать ещё и потому, что предыдущая волна была необходима перед выборами президента. Тогда Кремлю было важно показать избирателям, что в команде Путина происходит омоложение, рассказал один из источников РБК. Собеседники сомневаются в отставке губернаторов регионов с наименьшей явкой на недавних выборах. Это в том числе Якутия, Коми и Хакасия.

После выборов президента телеканал Дождь предрёк скорую отставку главе Якутии Егору Борисову. Из-за того, что в его регионе результат Путина оказался самым низким — 64 процента среди всех субъектов России, а кандидата от КПРФ Павла Грудинина — наоборот, самым высоким – более 27ми процентов.