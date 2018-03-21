Оперативники петербургского Управления ФСБ признали, что били током задержанного по делу о террор.сообществе «Сеть»
«Фонтанка», ссылаясь на собственные источники, сообщает, что следователи СК опросили сотрудников ФСБ, проводивших задержание Филинкова. В объяснениях оперативники рассказали, что задержанный, якобы, оказал сопротивление и попытался бежать. Поэтому ничем иным, кроме шокеров, его остановить не удалось.
Как рассказал «Эху Москвы» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, из-за того, что это не было официальное заявление ФСБ, ситуация еще может измениться.
В ФСБ факт пыток не признают. Как сообщает «Дождь» со ссылкой на спецслужбу, электрометки на теле Филинкова объяснили служебной необходимостью, отметив, что тот якобы пытался бежать и что остановить его можно было только шокерами.
Комментарии6
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patrik04 21 марта 2018 | 11:08
Оперативники петербургского Управления ФСБ признали, что били током задержанного по делу о террор.сообществе «Сеть»...
Не жалейте электрошокеров и электричество, вам государство ещё купит и оплатит счета по счётчику.
astet 21 марта 2018 | 11:17
patrik04: и отец родной Путин
до сих пор не призвал жёстко наказать
гестаповцев из ФСБ???
mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 11:10
Оперативник вечером приходит домой к жене и детям.
- Сегодня подследственных пытали-пытали, я аж устал.
- Ах ты мой герой! Давай тебе рюмку налью!
- Начальник сказал, что если заставим подследственных признаться в лживых обвинениях, то получим семейные путёвки в Крым!
- Папочка, мы тебя так любим!
payalnick 21 марта 2018 | 11:11
Всегда говорил: город герой Санкт Петербург-культурная столица России
daos15 21 марта 2018 | 11:13
В пиндосии вот электрошокеры значительно реше применят, надёжнее сразу пулю в лоб)))
ugas 21 марта 2018 | 11:13
Неужели ничем больше задержать не смогли? А контрольный - в голову? А, ну3 да, тогда же он ни в чем не сознается...