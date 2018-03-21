Оперативники петербургского Управления ФСБ признали, что били током задержанного по делу о террор.сообществе «Сеть»...

«Фонтанка», ссылаясь на собственные источники, сообщает, что следователи СК опросили сотрудников ФСБ, проводивших задержание Филинкова. В объяснениях оперативники рассказали, что задержанный, якобы, оказал сопротивление и попытался бежать. Поэтому ничем иным, кроме шокеров, его остановить не удалось.

Как рассказал «Эху Москвы» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, из-за того, что это не было официальное заявление ФСБ, ситуация еще может измениться.

В ФСБ факт пыток не признают. Как сообщает «Дождь» со ссылкой на спецслужбу, электрометки на теле Филинкова объяснили служебной необходимостью, отметив, что тот якобы пытался бежать и что остановить его можно было только шокерами.