Семеро детей пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета в школе № 15 г.Шадринска Курганской области
Стреляла 13-летняя девочка, которая взяла пистолет у отца. Учащиеся получили синяки и ссадины. На месте работает оперативно-следственная группа, которая изучает причины произошедшего.
Комментарии27
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gvs 21 марта 2018 | 11:04
Маленький мальчик нашел пулемет
Больше в деревне никто не живет
patrik04 21 марта 2018 | 11:05
Семеро детей пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета в школе № 15 г.Шадринска Курганской области...
Какое счастье для жидобандеры. Сейчас увидите их радостные комментарии.
ostapbey 21 марта 2018 | 11:07
patrik04: Ты 04?? Ой мля и 03-го чпокнули?? Путриота..
Даже..
danko_fuflo 21 марта 2018 | 11:09
ostapbey: кокломрась открывай рот и тебя чпокнут.
nik213 21 марта 2018 | 11:16
patrik04: Да что ты, чмо! Это радостный повод для тебя протявкать свою глупую версию.
danko_fuflo 21 марта 2018 | 11:05
gvs: девочка стреляла на право и на лево. Щас колотролли скажут Путин виноват.
ostapbey 21 марта 2018 | 11:10
danko_fuflo:А Путин имеет право тебя налево пустить и без подсказок разного русского фуфла..
Даже...
danko_fuflo 21 марта 2018 | 11:14
ostapbey: тебя имеет право. Он тебя селюкокого кокла и не выпускал.
ostapbey 21 марта 2018 | 11:22
danko_fuflo: ты уже прошел 100 км вокруг жернова??
А ты обрати внимание, что ты остался на том же месте..
И интеллектом тоже.
Даже..
antiboh 21 марта 2018 | 11:19
danko_fuflo: Щас колотролли скажут //
Да Обама,Обама..кто же ещё?
nik213 21 марта 2018 | 11:19
danko_fuflo: Ты прав, урод. Кто ещё как не плешивый отвечает за всё происходящее в стране?
astet 21 марта 2018 | 11:14
gvs: Очевидно,
папочке нужно дать реальный срок?
Скажем, лет 5-7.
Это отрезвит идиотов,
которые любят строить из себя ковбоев.
good_dobrai 21 марта 2018 | 11:23
gvs:
Маленькая девочка у папы украла пистолет
Теперь в её классе никого живого нет!
ostapbey 21 марта 2018 | 11:05
на уроке пения небось??
При разучивании хита:
"..дядя Вооова мы с тобоооой"..
Даже
mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 11:06
А почему пострадавшие ученики не стреляли в ответ?
danko_fuflo 21 марта 2018 | 11:07
mikhail_spb_: юморной коклотролль, ты сдулся. Задыбилился. Пролонгировать. Вроде, вероятно, наверное.
russky77 21 марта 2018 | 11:07
Отомстила семерым своим бывшим из 8 и 9Б?
russky77 21 марта 2018 | 11:12
Или более успешным соперницам
zztop1960 21 марта 2018 | 11:12
Лора Крафт
peresvet73 21 марта 2018 | 11:14
"Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не Отечеству." - Салтыков Щедрин
Девочка стреляла в себе подобных, а не в Путина же! Когда граждане бросаются на себе-подобных, любой режим может чувствовать себя в безопасности.
from_russia_with_boyaryshnik 21 марта 2018 | 11:14
Дебил папа купил себе игрушку , чтобы убивать птиц и животных, дочь дебила пошла дальше в "развитии"
ostapbey 21 марта 2018 | 11:25
from_russia_with_boyaryshnik: Папа ДЕБИЛ?? Всей России папа??
Новое российское оружие в Сирии. Уроки и проблемы
nkfedor.livejournal.com›487690.html
По словам министра обороны Сергея Шойгу, в Сирии были испытаны 160 видов нового и модернизированного оружия. ... Полученный в продолжительных войнах опыт не может быть заменен ни учениями, ни испытаниями.
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Россия испытала в Сирии 162 образца нового оружия...
agonia-ru.com›archives/4714
Результат испытаний оружия. Россия использует Сирию в качестве военного полигона для проведения испытаний новых видов вооружения. ... «Лучшего учения трудно представить
piter_ug 21 марта 2018 | 11:15
Растёт поколение, которое может само себя защитить.
Без полчищ силовиков.
tks 21 марта 2018 | 11:17
У мордорашек даже детишки злобные!
ostanovka 21 марта 2018 | 11:18
Новорусская версия "очень дешёвых учений".
Привыкайте, русачье, русский мир вам в пасть.
kryymsdik 21 марта 2018 | 11:20
Может быть, её обижали одноклассники. Смелый, гордый человек за себя постоял. Когда вы смотрели фильм Чучело, не жалели, что у главной героини нет пистолета? Я жалел.
sasass 21 марта 2018 | 11:24
Просчиталась - думала пистолет настоящий...