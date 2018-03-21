Минкульт отказался исполнить постановления судов о возврате картины Карла Брюллова коллекционерам из Германии

Министерство культуры отказалось исполнить постановления Конституционного и Верховного судов о возврате шедевра Карла Брюллова «Христос во гробе» коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер. Картина была арестована в 2003 году.

Жалобу владельцев рассматривает Генпрокуратура. Как пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов, неисполнение судебных актов влечёт уголовную ответственность чиновников, а новый скандал может привести к росту штрафных санкций против России.