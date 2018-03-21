Минкульт отказался исполнить постановления судов о возврате картины Карла Брюллова коллекционерам из Германии
Министерство культуры отказалось исполнить постановления Конституционного и Верховного судов о возврате шедевра Карла Брюллова «Христос во гробе» коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер. Картина была арестована в 2003 году.
Жалобу владельцев рассматривает Генпрокуратура. Как пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов, неисполнение судебных актов влечёт уголовную ответственность чиновников, а новый скандал может привести к росту штрафных санкций против России.
Комментарии19
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gregor 21 марта 2018 | 10:41
Минкульт отказался исполнить постановления судов
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Ну и что ?
Если Президент нарушает конституцию каждый день , а он на ней клялся ,на конституции этой , Сечин в суд вообще не ходит ,он на него плюёт ... .
Почему Минкульт должен исполнять какие -то законы ?
В России нет законов , в России понятия и вертухайксий менталитет большинства . Селекция упыря сталина в действии .
danko_fuflo 21 марта 2018 | 10:45
gregor: что ты поешь, поганая портянка? Пойди какашки поешь.
lager23 21 марта 2018 | 11:23
danko_fuflo: Спасибо за откровение!
Ваш Герман
lion64___3 21 марта 2018 | 10:50
Правильно сделали, что отказались. А хомякам опетушенным нечего питюкать, сами сколько раз называли все суды неправильными и во всех отношениях негодными.
advokat52 advokat 21 марта 2018 | 10:59
lion64___3: хреновые дела у повара раз таких дебилов на работу брать приходится
koshkairina 21 марта 2018 | 10:50
До чего же правопорядок-то повысился: даже наша "прачечная" уже плюёт на Верховный и Конституционный суды...
oneoretwo 21 марта 2018 | 10:52
угадайте с одного раза: на чьей "дачке" висит эта картинка ?...
ignachio 21 марта 2018 | 11:01
Неужели у Владимира Соловьева?
stichirichi 21 марта 2018 | 10:55
Суд?, что это?....аааааа суд....и чего удивительного? Абсурд наше всё!
from_russia_with_boyaryshnik 21 марта 2018 | 10:57
Ну как же , деды ваевале, трофеи из Берлина, можем повторить , Обама - чмо ;)
zztop1960 21 марта 2018 | 11:01
Karl Brulleau ( русский художник) , Ива́н Константи́нович Айвазо́вский (арм. Հովհաննես Այվազյան, Ованнес Айвазян) ( русский художник) , Левитан Исаак Эльяшив-Лейбович ( русский художник) . Феофан Грек ( русский художник) . Марк Шагал ( русский художник) . Куинджи Архип ( русский художник )
world_nail 21 марта 2018 | 11:02
Маладса, куячечная. Одна контора кокос таскает самолетами, вторая коллекционирует бабки квартирами, третья разводит лохов на картины и иконы - специализация, чо.
hihi2raza 21 марта 2018 | 11:04
Страна дураков и злобных дебилов.
zztop1960 21 марта 2018 | 11:08
Если российское государство не выполняет решения судов , почему граждане России должны выполнять решения их судов ?
sneer1 21 марта 2018 | 11:13
Ну так с Самого пример берут. Он-то кладет и на Конституцию, и на решения ЕСПЧ с прибором... А мединскому завидно.
lager23 21 марта 2018 | 11:20
Картину необходимо передать в экспозицию центрального музея в Крыму, как символ независимости путеноидов!
ugas 21 марта 2018 | 11:22
Ворье хапает не для того, чтобы возвращать.
tks 21 марта 2018 | 11:24
А минкультяшка мордорашки готова к симметричным мерам?
grossalexis032018 21 марта 2018 | 11:27
Ну нельзя возвращать, дабы не создавать прецедента;)) Брюллов это конечно сильно, но есть еще и Рембрант, приобретенные абсолютно не законно и висевший в Эрмитаже - их висело аж два - один из собрания Эрмитажа, второй цельно упертый из частной коллекции.
А если прошерстить запасники Третьяковки и областных музеев, да еще и частных собраний - столько можно интересного узнать ;)) Особенно интересно проследить судьбу из частных собраний периода блокады Питера ;))