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10:30, 21 марта 2018

Минкульт отказался исполнить постановления судов о возврате картины Карла Брюллова коллекционерам из Германии

Министерство культуры отказалось исполнить постановления Конституционного и Верховного судов о возврате шедевра Карла Брюллова «Христос во гробе» коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер. Картина была арестована в 2003 году.

Жалобу владельцев рассматривает Генпрокуратура. Как пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов, неисполнение судебных актов влечёт уголовную ответственность чиновников, а новый скандал может привести к росту штрафных санкций против России.

Комментарии

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gregor 21 марта 2018 | 10:41

Минкульт отказался исполнить постановления судов
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Ну и что ?
Если Президент нарушает конституцию каждый день , а он на ней клялся ,на конституции этой , Сечин в суд вообще не ходит ,он на него плюёт ... .
Почему Минкульт должен исполнять какие -то законы ?
В России нет законов , в России понятия и вертухайксий менталитет большинства . Селекция упыря сталина в действии .

danko_fuflo 21 марта 2018 | 10:45

gregor: что ты поешь, поганая портянка? Пойди какашки поешь.

lager23 21 марта 2018 | 11:23

danko_fuflo: Спасибо за откровение!

Ваш Герман

lion64___3 21 марта 2018 | 10:50

Правильно сделали, что отказались. А хомякам опетушенным нечего питюкать, сами сколько раз называли все суды неправильными и во всех отношениях негодными.

advokat52 advokat 21 марта 2018 | 10:59

lion64___3: хреновые дела у повара раз таких дебилов на работу брать приходится

koshkairina 21 марта 2018 | 10:50

До чего же правопорядок-то повысился: даже наша "прачечная" уже плюёт на Верховный и Конституционный суды...

oneoretwo 21 марта 2018 | 10:52

угадайте с одного раза: на чьей "дачке" висит эта картинка ?...

ignachio 21 марта 2018 | 11:01

Неужели у Владимира Соловьева?

stichirichi 21 марта 2018 | 10:55

Суд?, что это?....аааааа суд....и чего удивительного? Абсурд наше всё!

from_russia_with_boyaryshnik 21 марта 2018 | 10:57

Ну как же , деды ваевале, трофеи из Берлина, можем повторить , Обама - чмо ;)

zztop1960 21 марта 2018 | 11:01

Karl Brulleau ( русский художник) , Ива́н Константи́нович Айвазо́вский (арм. Հովհաննես Այվազյան, Ованнес Айвазян) ( русский художник) , Левитан Исаак Эльяшив-Лейбович ( русский художник) . Феофан Грек ( русский художник) . Марк Шагал ( русский художник) . Куинджи Архип ( русский художник )

(комментарий скрыт)

world_nail 21 марта 2018 | 11:02

Маладса, куячечная. Одна контора кокос таскает самолетами, вторая коллекционирует бабки квартирами, третья разводит лохов на картины и иконы - специализация, чо.

hihi2raza 21 марта 2018 | 11:04

Страна дураков и злобных дебилов.

zztop1960 21 марта 2018 | 11:08

Если российское государство не выполняет решения судов , почему граждане России должны выполнять решения их судов ?

(комментарий скрыт)

sneer1 21 марта 2018 | 11:13

Ну так с Самого пример берут. Он-то кладет и на Конституцию, и на решения ЕСПЧ с прибором... А мединскому завидно.

lager23 21 марта 2018 | 11:20

Картину необходимо передать в экспозицию центрального музея в Крыму, как символ независимости путеноидов!

ugas 21 марта 2018 | 11:22

Ворье хапает не для того, чтобы возвращать.

tks 21 марта 2018 | 11:24

А минкультяшка мордорашки готова к симметричным мерам?

grossalexis032018 21 марта 2018 | 11:27

Ну нельзя возвращать, дабы не создавать прецедента;)) Брюллов это конечно сильно, но есть еще и Рембрант, приобретенные абсолютно не законно и висевший в Эрмитаже - их висело аж два - один из собрания Эрмитажа, второй цельно упертый из частной коллекции.
А если прошерстить запасники Третьяковки и областных музеев, да еще и частных собраний - столько можно интересного узнать ;)) Особенно интересно проследить судьбу из частных собраний периода блокады Питера ;))

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