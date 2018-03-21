Оперативники петербургского Управления ФСБ признали, что били током задержанного по делу о террор.сообществе «Сеть»

«Фонтанка», ссылаясь на собственные источники, сообщает, что следователи СК опросили сотрудников ФСБ, проводивших задержание Филинкова. В объяснениях оперативники рассказали, что задержанный, якобы, оказал сопротивление и попытался бежать. Поэтому ничем иным, кроме шокеров, его остановить не удалось.

Кроме Филинкова пытки описывали и другие фигуранты дела.