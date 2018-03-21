Оперативники петербургского Управления ФСБ признали, что били током задержанного по делу о террор.сообществе «Сеть»
«Фонтанка», ссылаясь на собственные источники, сообщает, что следователи СК опросили сотрудников ФСБ, проводивших задержание Филинкова. В объяснениях оперативники рассказали, что задержанный, якобы, оказал сопротивление и попытался бежать. Поэтому ничем иным, кроме шокеров, его остановить не удалось.
Кроме Филинкова пытки описывали и другие фигуранты дела.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vasya_von_smetankin 21 марта 2018 | 10:39
А в Германии так вообще людей газом травили.
А пиндосы негров линчевали.
И вообще, Путин ещё на 6 лет освободил всех силовиков от химеры совести.
Ждём новый выпуск академии ФСБ, но уже на 50 чёрных геликах.
dataan 21 марта 2018 | 10:53
Везде и всегда подобными методами пользовались и пользуются. Новоизбранная глава ЦРУ Джина Хаспел вообще пытки устраивала в секретной тюрьме США "Глаз кошки". И ничего, хорошую должность получила. Гы
kinnlade 21 марта 2018 | 11:21
dataan: Либерастом пальчик прищеми , у них уже инфаркт и крик на всю планету, а что сами провоцируют это ничего ,они же либералы мля!
mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 10:40
Они Родину защищали.
aleks50 Алексей Клубников 21 марта 2018 | 10:44
Мы не садисты, у нас работа такая, оправдывались садисты, смывая кровь с рук.
oneoretwo 21 марта 2018 | 10:47
гестапо, однозначно...
остается лишь пожелать всем палачам со всей ихней родней испытать на собственной шкуре прелесть своих же приемов обращения с людьми....
kryymsdik 21 марта 2018 | 10:51
Отчего же не уязвить отечески холопа неразумного?
oppicrus 21 марта 2018 | 10:51
Ну и правильно делали! Мы будем защищать демократию любыми методами!
democ 21 марта 2018 | 10:56
История пошла на круг. Может получиться так, что наступит время - и бежать будет некуда, и пулей будут "бить".
curhatuy6 21 марта 2018 | 11:14
Скоро Госду*а утвердит новый "прогрессивный" и эффективный метод задержания - ДЫБА:)))