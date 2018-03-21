Amazon обогнала по величине рыночной капитализации корпорацию Alphabet, в которую входит Google, и стала второй в мире
Лидерство по-прежнему сохраняет Apple. Впрочем, по оценке Рейтер, Amazon может занять первую строчку в августе этого года.
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Лидерство по-прежнему сохраняет Apple. Впрочем, по оценке Рейтер, Amazon может занять первую строчку в августе этого года.
Комментарии3
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indeezjoe 21 марта 2018 | 10:43
Alibaba Group тихонько посмеивается... Ну пусть американские ребята порезвятся еще пару лет... А там посмотрим, кто первый, кто второй...
;-))
glotze7 21 марта 2018 | 10:58
indeezjoe: Ага - алибаба - это круто! Там отвертки из чинезиума купить можно. Хайтек!
persona_non_grata 21 марта 2018 | 10:51
Рыночная стоимость Amazon на сегодняшний день примерно $700 млрд. Это чуть больше, чем капитализация ВСЕХ российских компаний.