Камчатскую радиоведущую отстранили от эфира за сравнение россиян, голосовавших на выборах за Путина, с приматами
Ведущая Радио-СВ Росина Буданс 19 марта в прямом эфире назвала голосование «балаганом». Аудиозапись эфира попала в сеть и вызвала широкий общественный резонанс.
Редакция Радио-СВ принесла официальные извинения избирательной комиссии и всем жителям камчатского края.
Комментарии36
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roqswen 21 марта 2018 | 10:34
Назвать орков приматами - это оскорбление чуйств приматов. Правильно, что уволили.
andy66 21 марта 2018 | 10:36
люди - это высшие приматы, это научный факт. Но электорат Пу - это насекомые, это тоже факт ))
vinibi 21 марта 2018 | 10:44
andy66: Вообще то они ближе к овощам!!!
shicotus_live 21 марта 2018 | 10:47
Ну вот, допустили либеральную макаку к микрофону. И что из этого вышло?)))
budweiser23 21 марта 2018 | 10:45
andy66: Но электорат Пу - это насекомые....
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Веельзевул (βεελζεβοὺλ), буквально "повелитель мух"
furuncul1 21 марта 2018 | 10:37
Приматы обиделись.
ac_dc 21 марта 2018 | 10:48
furuncul1:приматы обиделись
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Назови умного дурнем - он не обидится.
Потому что умный
А с дурака - чего взять?
budweiser23 21 марта 2018 | 10:37
А, в чём проблема, товарищи?
Разве правда может резать глаза?
edyunia 21 марта 2018 | 10:38
Разве в балаганах приматы не принимают непосредственное участие?
mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 10:38
Защитники животных должны вступиться за приматов!
bozk 21 марта 2018 | 10:39
В итоге приматом стала она, прикол.
sg76g 21 марта 2018 | 10:39
Ща эту тварь на Дождь возьмут, там ипанутые в цене..
Ну если 95% приматы, а они высшие особи, то может их под охрану взять?
ac_dc 21 марта 2018 | 10:50
sg76g:
Вот и обиженные вылезли
ac_dc 21 марта 2018 | 10:53
sg76g:
прочти, сапог, что про приматов а1111й написал.
Есть повод обижаться?
Может ты и не примат даже?
a_111111 21 марта 2018 | 10:40
Прима́ты (лат. Primates, фр. Primat, от primas, букв. «первые») — один из наиболее прогрессивных отрядов плацентарных млекопитающих, включающий, в том числе, обезьян и человека.
((с) Википедия)
mitja_76 21 марта 2018 | 11:06
a_111111: У приматов лишней хромосомы нет.
v_o_v_a_n_1967 21 марта 2018 | 10:43
Вот она, минута славы среди бандеровцев. Теперь опять придётся журналистке на панель идти. Жизнь несправедлива.
lion64___3 21 марта 2018 | 10:52
v_o_v_a_n_1967: Есть простите,утки и есть журнат,утки. Очень похожи, особенно если из свидомых.
punyoshohlai 21 марта 2018 | 11:11
v_o_v_a_n_1967: придётся журналистке на панель
Не придется. Ты же ей своё место не уступишь
basel812 21 марта 2018 | 10:44
Бесхвостые портяночные приматы - тупиковая ветвь развития.
pablo_moderator 21 марта 2018 | 11:00
basel812:
а ты хвостатая непортяночная мартышка ? бесконечная загогулина остановки ?
paracetomol 21 марта 2018 | 10:45
я как примат оскорблен что со мной сравнивают вато рабскую тупорылую жаждущию халявы массу орков голосующих за пыню
pablo_moderator 21 марта 2018 | 11:03
paracetomol:
халявы ? ты , что обурел ? ауж не ты ли обещал свои труселя порвать , за пенсионеров ! мля , ну и гамно же ты !
java_php 21 марта 2018 | 10:45
К хохлам, там такие в цене.
aleks50 Алексей Клубников 21 марта 2018 | 10:46
Говорить правду равносильно оскорблению. Госдура должна принять по этому поводу новый закон.
pablo_moderator 21 марта 2018 | 11:05
aleks50:
а ты таракан усатый , на диване отлёживался ! какая у тебя талия , бегемот ?
dimavosko 21 марта 2018 | 10:47
Ничего не понял. Что все-таки произошло?
Ведущая сравнила россиян, проголосовавших за Путина, с приматами?
Или она назвала голосование "балаганом"?
Это все-таки разные вещи. Дайте почитать расшифровку эфира. Может, в сравнении с приматами не было ничего обидного.
А вообще, надо же, куда оппозиционные настроения добрались. Аж до Камчатки.
В этом случае, наверное, нужно говорить о тлетворном влиянии не Запада, а Востока.
detul 21 марта 2018 | 11:09
dimavosko: На Камчатку добрались не оппозиционные настроения, а дураки добрались. ))) Или Вы считаете, что оппозиционеры нынешней власти в России, привычно обзывают несогласных с ними людей.
curhatuy6 21 марта 2018 | 10:48
Новый вид государственного устройства - кривое зеркало:)))
oneoretwo 21 марта 2018 | 10:50
так и есть, но правда у плешивого не в чести...
ivar1964 21 марта 2018 | 10:54
Прима́ты (лат. Primates, фр. Primat, от primas, букв. «первые») — один из наиболее прогрессивных отрядов плацентарных млекопитающих, включающий, в том числе, обезьян и ЧЕЛОВЕКА.
Не забавно ли? "Патриоты" отрицают свой биологический вид! Видимо, убеждены, что их предок - Путин.
pablo_moderator 21 марта 2018 | 11:07
ivar1964:
ты забавен и смел !
и наш обосанный ,
скорострел !
oppicrus 21 марта 2018 | 10:56
Дура, что с нее взять....
nds 21 марта 2018 | 10:58
Вики:
Прима́ты — один из наиболее прогрессивных отрядов плацентарных млекопитающих, включающий, в том числе, обезьян и человека.
Или чиновники в обязательном порядке уже изучают биологию по Библии?
Да и сам Путин как-то призывал: бандерлоги - ко мне! Для справки: "бандерлоги - вымышленный обезьяний народ".
piter_ug 21 марта 2018 | 10:59
Конечно радиоведущая неправа.
Из приматов может развиться Человек.
Но тут это исключено. Поэтому, правильнее было бы назвать стадом.
gluhoy2250 21 марта 2018 | 10:59
Видимо Росин была с буданс и несло по кочкам радиоволн!