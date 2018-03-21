Камчатскую радиоведущую отстранили от эфира за сравнение россиян, голосовавших на выборах за Путина, с приматами

Ведущая Радио-СВ Росина Буданс 19 марта в прямом эфире назвала голосование «балаганом». Аудиозапись эфира попала в сеть и вызвала широкий общественный резонанс.

Редакция Радио-СВ принесла официальные извинения избирательной комиссии и всем жителям камчатского края.