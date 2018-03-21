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10:32, 21 марта 2018

Камчатскую радиоведущую отстранили от эфира за сравнение россиян, голосовавших на выборах за Путина, с приматами

Ведущая Радио-СВ Росина Буданс 19 марта в прямом эфире назвала голосование «балаганом». Аудиозапись эфира попала в сеть и вызвала широкий общественный резонанс.

Редакция Радио-СВ принесла официальные извинения избирательной комиссии и всем жителям камчатского края.

Комментарии

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roqswen 21 марта 2018 | 10:34

Назвать орков приматами - это оскорбление чуйств приматов. Правильно, что уволили.

andy66 21 марта 2018 | 10:36

люди - это высшие приматы, это научный факт. Но электорат Пу - это насекомые, это тоже факт ))

vinibi 21 марта 2018 | 10:44

andy66: Вообще то они ближе к овощам!!!

shicotus_live 21 марта 2018 | 10:47

Ну вот, допустили либеральную макаку к микрофону. И что из этого вышло?)))

budweiser23 21 марта 2018 | 10:45

andy66: Но электорат Пу - это насекомые....
----------
Веельзевул (βεελζεβοὺλ), буквально "повелитель мух"

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furuncul1 21 марта 2018 | 10:37

Приматы обиделись.

ac_dc 21 марта 2018 | 10:48

furuncul1:приматы обиделись
---------------------------
Назови умного дурнем - он не обидится.
Потому что умный
А с дурака - чего взять?

budweiser23 21 марта 2018 | 10:37

А, в чём проблема, товарищи?
Разве правда может резать глаза?

edyunia 21 марта 2018 | 10:38

Разве в балаганах приматы не принимают непосредственное участие?

mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 10:38


Защитники животных должны вступиться за приматов!

bozk 21 марта 2018 | 10:39

В итоге приматом стала она, прикол.

sg76g 21 марта 2018 | 10:39

Ща эту тварь на Дождь возьмут, там ипанутые в цене..
Ну если 95% приматы, а они высшие особи, то может их под охрану взять?

ac_dc 21 марта 2018 | 10:50

sg76g:
Вот и обиженные вылезли

ac_dc 21 марта 2018 | 10:53

sg76g:
прочти, сапог, что про приматов а1111й написал.
Есть повод обижаться?
Может ты и не примат даже?

a_111111 21 марта 2018 | 10:40

Прима́ты (лат. Primates, фр. Primat, от primas, букв. «первые») — один из наиболее прогрессивных отрядов плацентарных млекопитающих, включающий, в том числе, обезьян и человека.
((с) Википедия)

mitja_76 21 марта 2018 | 11:06

a_111111: У приматов лишней хромосомы нет.

v_o_v_a_n_1967 21 марта 2018 | 10:43

Вот она, минута славы среди бандеровцев. Теперь опять придётся журналистке на панель идти. Жизнь несправедлива.

lion64___3 21 марта 2018 | 10:52

v_o_v_a_n_1967: Есть простите,утки и есть журнат,утки. Очень похожи, особенно если из свидомых.

punyoshohlai 21 марта 2018 | 11:11

v_o_v_a_n_1967: придётся журналистке на панель

Не придется. Ты же ей своё место не уступишь

basel812 21 марта 2018 | 10:44

Бесхвостые портяночные приматы - тупиковая ветвь развития.

pablo_moderator 21 марта 2018 | 11:00

basel812:

а ты хвостатая непортяночная мартышка ? бесконечная загогулина остановки ?

paracetomol 21 марта 2018 | 10:45

я как примат оскорблен что со мной сравнивают вато рабскую тупорылую жаждущию халявы массу орков голосующих за пыню

pablo_moderator 21 марта 2018 | 11:03

paracetomol:

халявы ? ты , что обурел ? ауж не ты ли обещал свои труселя порвать , за пенсионеров ! мля , ну и гамно же ты !

java_php 21 марта 2018 | 10:45

К хохлам, там такие в цене.

aleks50 Алексей Клубников 21 марта 2018 | 10:46

Говорить правду равносильно оскорблению. Госдура должна принять по этому поводу новый закон.

pablo_moderator 21 марта 2018 | 11:05

aleks50:

а ты таракан усатый , на диване отлёживался ! какая у тебя талия , бегемот ?

dimavosko 21 марта 2018 | 10:47

Ничего не понял. Что все-таки произошло?
Ведущая сравнила россиян, проголосовавших за Путина, с приматами?
Или она назвала голосование "балаганом"?
Это все-таки разные вещи. Дайте почитать расшифровку эфира. Может, в сравнении с приматами не было ничего обидного.

А вообще, надо же, куда оппозиционные настроения добрались. Аж до Камчатки.
В этом случае, наверное, нужно говорить о тлетворном влиянии не Запада, а Востока.

detul 21 марта 2018 | 11:09

dimavosko: На Камчатку добрались не оппозиционные настроения, а дураки добрались. ))) Или Вы считаете, что оппозиционеры нынешней власти в России, привычно обзывают несогласных с ними людей.

(комментарий скрыт)

curhatuy6 21 марта 2018 | 10:48

Новый вид государственного устройства - кривое зеркало:)))

oneoretwo 21 марта 2018 | 10:50

так и есть, но правда у плешивого не в чести...

ivar1964 21 марта 2018 | 10:54

Прима́ты (лат. Primates, фр. Primat, от primas, букв. «первые») — один из наиболее прогрессивных отрядов плацентарных млекопитающих, включающий, в том числе, обезьян и ЧЕЛОВЕКА.

Не забавно ли? "Патриоты" отрицают свой биологический вид! Видимо, убеждены, что их предок - Путин.

pablo_moderator 21 марта 2018 | 11:07

ivar1964:

ты забавен и смел !
и наш обосанный ,
скорострел !

oppicrus 21 марта 2018 | 10:56

Дура, что с нее взять....

nds 21 марта 2018 | 10:58

Вики:
Прима́ты — один из наиболее прогрессивных отрядов плацентарных млекопитающих, включающий, в том числе, обезьян и человека.
Или чиновники в обязательном порядке уже изучают биологию по Библии?
Да и сам Путин как-то призывал: бандерлоги - ко мне! Для справки: "бандерлоги - вымышленный обезьяний народ".

piter_ug 21 марта 2018 | 10:59

Конечно радиоведущая неправа.
Из приматов может развиться Человек.
Но тут это исключено. Поэтому, правильнее было бы назвать стадом.

gluhoy2250 21 марта 2018 | 10:59

Видимо Росин была с буданс и несло по кочкам радиоволн!

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