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10:31, 21 марта 2018

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признал победу Владимира Путина на выборах президента во всех субъектах России

Он отметил, что при всей грязи и несправедливости – это совершенно очевидный факт.

«Используя свой большой управленческий опыт, личные сильные качества, он взвалил на свои плечи огромный вес и ответственность не только нашей страны, но и мира», — добавил Зюганов.

Комментарии

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mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 10:35


Зюга совершенно открыто лёг под нацдилера.
Особенно впечатляет вой про ответственность за весь мир.
Раньше выли, что без нацдилера не будет только России, а теперь оказалось, что и всего мира тоже не будет.

ivar1964 21 марта 2018 | 10:38

mikhail_spb_: "— Без Винни-Пуха,— торжественно произнёс Кролик, начиная чинить карандаш,— всё предприятие будет невозможным.

— О-о! — сказал Пятачок, стараясь не показать своего разочарования.

Пух опять скромно удалился в угол. Но про себя он гордо сказал: “Вез меня всё невозможно! Ай да медведь!” ("Винни-Пух и Все-Все-Все")

patrik04 21 марта 2018 | 10:42

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признал победу Владимира Путина на выборах президента во всех субъектах России...

Только конченная маргинальная мразь, которая любит не Россию, а себя в российской политике, вроде сисястого Алексея Навального, может не признать победу В.Путина и не поздравить его с переизбранием. Если у КПРФ, к примеру, украли голоса избирателей, то значит они ни на хрен не способны, не то что страной управлять, они даже не в состоянии провести и проконтролировать голосование.

vinibi 21 марта 2018 | 10:49

patrik04: Очередной,клонированной из дерьма пригожинской мрази присвоили номер4- не всегда успеваю этих ублюдков отправлять в черный список!!!

danko_fuflo 21 марта 2018 | 10:50

vinibi: ты чего кокломрась борзеешь?

patrik04 21 марта 2018 | 10:52

danko_fuflo:

Это дагестанский ишачий жених.

danko_fuflo 21 марта 2018 | 10:54

patrik04: невеста это ишака. Виндил. Очередная дежурная коломразь. Племянник юморного тролля.

taglit 21 марта 2018 | 10:57

patrik04:похоже, что Зюганов из полулюдей:

А вокруг него сброд тонкошеих вождей, Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Он один лишь бабачит и тычет, Как подкову, кует за указом указ: Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

norgemann 21 марта 2018 | 10:46

mikhail_spb_: "Зюга совершенно открыто лёг под нацдилера"
===
Он еще под Ельцина лег, трусливый коммуняка, а потом и под ставленника Ельцина.

bozk 21 марта 2018 | 10:35

Ещё бы не признал, тут же бы ему денежные потоки перекрыли

democ 21 марта 2018 | 10:44

Дедушка Зю просто хочет спокойно досидеть до старости. Вот и всё. В аду будет перед соратниками по партии ответ держать. А вообще - это всё "ягода" с одного поля.

krestianin_067rus Михаил Никитин 21 марта 2018 | 10:46

Слава, КПРФ! А то Путин ни ест, ни пьет, ждет признания Зюганова! :)) ну, теперь другая карта пошла, с признанием коммуняк-то...

stichirichi 21 марта 2018 | 11:06

krestianin_067rus: он и не спал все эти ночи, всё ждал, дождался...признал)

gregor 21 марта 2018 | 10:52

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признал победу Владимира Путина на выборах президента во всех субъектах России
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Одно неправильное слово ,косой взгляд в сторону Путина ,и на Зюганова такой компромат выльется , что мало не покажется никому .
На всех чиновников ,на всех депутатов и сенаторов ,на всех губернаторов есть компромат . И если что не так ,компромат вылезает наружу .
Поэтому все в Думе будут голосовать и за закон подлецов и за законы против здравого смысла ,потому ,как не проголосуешь посадят ,компромат есть на всех ,Там других не держат . Только ,если есть компромат ,можешь быть депутатом Российской Думы . Исключений нет .
Тот же Кобзон рявкнет ,что -то не то ,что надо Путину и сядет в тот же миг в темницу . Компромата на него куча . И так на всех в Думе .
Так что , Зюганов говорит ,то , что написали в Кремле . И не более и не менее . Иначе темница .

danko_fuflo 21 марта 2018 | 10:52

gregor: нудный, вонючий клоклотролль.

sasass 21 марта 2018 | 10:52

Путин заново большевиком стал и поэтому Зю, как меньшевик его благоволит ...)))

ihtamnet 21 марта 2018 | 10:55

Небоись дедушка Зю, свое кресло ты будешь греть еще очень долго, пока Путин у власти.

oneoretwo 21 марта 2018 | 10:55

...Геннадий Зюганов признал победу Владимира Путина...
-------------------------
+ исчо один "свечной заводик" где-нить в гейропейских офшорах....

(комментарий скрыт)

irinakingsize1 21 марта 2018 | 11:17

Дедушка Зю держит нос по ветру. Удивить публику крестящимся верным ленинцем уже не получится. Двинул вперед угнетателя крестьян со слитками золота,пышной недвижимостью и счетами в зарубежных банках.По задумке старого коммуниста, видимо, Грудинин должен был в случае победы самораскулачиться и застрелиться . А получилось как всегда-продолжительное ку в коленно-локтевой позе перед царем.
И главное, народ активно участвует в этом цирке с коммуняко-олигархами, болеет и переживает.

curhatuy6 21 марта 2018 | 11:19

Зюганов, Жириновский, Явлинский, Путин, Бабурин, Сурайкин... Не политика, а совет старейшин:)))

nik213 21 марта 2018 | 11:23

"...признал победу Владимира Путина"
Тоже мне новость. Старичок Зю признал победу дедушки Пу еще до выборов.

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