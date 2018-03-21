Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признал победу Владимира Путина на выборах президента во всех субъектах России
Он отметил, что при всей грязи и несправедливости – это совершенно очевидный факт.
«Используя свой большой управленческий опыт, личные сильные качества, он взвалил на свои плечи огромный вес и ответственность не только нашей страны, но и мира», — добавил Зюганов.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 10:35
Зюга совершенно открыто лёг под нацдилера.
Особенно впечатляет вой про ответственность за весь мир.
Раньше выли, что без нацдилера не будет только России, а теперь оказалось, что и всего мира тоже не будет.
ivar1964 21 марта 2018 | 10:38
mikhail_spb_: "— Без Винни-Пуха,— торжественно произнёс Кролик, начиная чинить карандаш,— всё предприятие будет невозможным.
— О-о! — сказал Пятачок, стараясь не показать своего разочарования.
Пух опять скромно удалился в угол. Но про себя он гордо сказал: “Вез меня всё невозможно! Ай да медведь!” ("Винни-Пух и Все-Все-Все")
patrik04 21 марта 2018 | 10:42
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признал победу Владимира Путина на выборах президента во всех субъектах России...
Только конченная маргинальная мразь, которая любит не Россию, а себя в российской политике, вроде сисястого Алексея Навального, может не признать победу В.Путина и не поздравить его с переизбранием. Если у КПРФ, к примеру, украли голоса избирателей, то значит они ни на хрен не способны, не то что страной управлять, они даже не в состоянии провести и проконтролировать голосование.
vinibi 21 марта 2018 | 10:49
patrik04: Очередной,клонированной из дерьма пригожинской мрази присвоили номер4- не всегда успеваю этих ублюдков отправлять в черный список!!!
danko_fuflo 21 марта 2018 | 10:50
vinibi: ты чего кокломрась борзеешь?
patrik04 21 марта 2018 | 10:52
danko_fuflo:
Это дагестанский ишачий жених.
danko_fuflo 21 марта 2018 | 10:54
patrik04: невеста это ишака. Виндил. Очередная дежурная коломразь. Племянник юморного тролля.
taglit 21 марта 2018 | 10:57
patrik04:похоже, что Зюганов из полулюдей:
А вокруг него сброд тонкошеих вождей, Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Он один лишь бабачит и тычет, Как подкову, кует за указом указ: Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
norgemann 21 марта 2018 | 10:46
mikhail_spb_: "Зюга совершенно открыто лёг под нацдилера"
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Он еще под Ельцина лег, трусливый коммуняка, а потом и под ставленника Ельцина.
bozk 21 марта 2018 | 10:35
Ещё бы не признал, тут же бы ему денежные потоки перекрыли
democ 21 марта 2018 | 10:44
Дедушка Зю просто хочет спокойно досидеть до старости. Вот и всё. В аду будет перед соратниками по партии ответ держать. А вообще - это всё "ягода" с одного поля.
krestianin_067rus Михаил Никитин 21 марта 2018 | 10:46
Слава, КПРФ! А то Путин ни ест, ни пьет, ждет признания Зюганова! :)) ну, теперь другая карта пошла, с признанием коммуняк-то...
stichirichi 21 марта 2018 | 11:06
krestianin_067rus: он и не спал все эти ночи, всё ждал, дождался...признал)
gregor 21 марта 2018 | 10:52
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признал победу Владимира Путина на выборах президента во всех субъектах России
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Одно неправильное слово ,косой взгляд в сторону Путина ,и на Зюганова такой компромат выльется , что мало не покажется никому .
На всех чиновников ,на всех депутатов и сенаторов ,на всех губернаторов есть компромат . И если что не так ,компромат вылезает наружу .
Поэтому все в Думе будут голосовать и за закон подлецов и за законы против здравого смысла ,потому ,как не проголосуешь посадят ,компромат есть на всех ,Там других не держат . Только ,если есть компромат ,можешь быть депутатом Российской Думы . Исключений нет .
Тот же Кобзон рявкнет ,что -то не то ,что надо Путину и сядет в тот же миг в темницу . Компромата на него куча . И так на всех в Думе .
Так что , Зюганов говорит ,то , что написали в Кремле . И не более и не менее . Иначе темница .
danko_fuflo 21 марта 2018 | 10:52
gregor: нудный, вонючий клоклотролль.
sasass 21 марта 2018 | 10:52
Путин заново большевиком стал и поэтому Зю, как меньшевик его благоволит ...)))
ihtamnet 21 марта 2018 | 10:55
Небоись дедушка Зю, свое кресло ты будешь греть еще очень долго, пока Путин у власти.
oneoretwo 21 марта 2018 | 10:55
...Геннадий Зюганов признал победу Владимира Путина...
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+ исчо один "свечной заводик" где-нить в гейропейских офшорах....
irinakingsize1 21 марта 2018 | 11:17
Дедушка Зю держит нос по ветру. Удивить публику крестящимся верным ленинцем уже не получится. Двинул вперед угнетателя крестьян со слитками золота,пышной недвижимостью и счетами в зарубежных банках.По задумке старого коммуниста, видимо, Грудинин должен был в случае победы самораскулачиться и застрелиться . А получилось как всегда-продолжительное ку в коленно-локтевой позе перед царем.
И главное, народ активно участвует в этом цирке с коммуняко-олигархами, болеет и переживает.
curhatuy6 21 марта 2018 | 11:19
Зюганов, Жириновский, Явлинский, Путин, Бабурин, Сурайкин... Не политика, а совет старейшин:)))
nik213 21 марта 2018 | 11:23
"...признал победу Владимира Путина"
Тоже мне новость. Старичок Зю признал победу дедушки Пу еще до выборов.