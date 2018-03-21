Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признал победу Владимира Путина на выборах президента во всех субъектах России...

Он отметил, что при всей грязи и несправедливости – это совершенно очевидный факт.

«Используя свой большой управленческий опыт, личные сильные качества, он взвалил на свои плечи огромный вес и ответственность не только нашей страны, но и мира», — добавил Зюганов.