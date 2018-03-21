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10:03, 21 марта 2018

Бывшая порноактриса С.Клиффорд подтвердила на детекторе лжи, что у неё в 2006м году была интимная близость с Д.Трампом

В тот момент будущий президент США был женат на Мелании и у него только что родился сын.

Проверку на полиграфе Стефани Клиффорд прошла ещё 7 лет назад. Тест показал: порнозвезда и стриптизёрша с вероятностью 99 процентов не врала, когда заявила, что о сексуальной связи с Трампом. Как сообщает телеканал NBC News, на детекторе лжи Клиффорд проверили по просьбе журнала InTouch, сотрудники которого в 2011м взяли интервью у звезды фильмов для взрослых. Правда, его опубликовали только пару месяцев назад. Специалист, который проводил тест, подтвердил его подлинность. Телеканал также опубликовал фото Клиффорд предположительно во время проверки. Бывшей порнозвезде в разгар президентских выборов, на которых победил Трамп, заплатили 130 тысяч долларов за молчание. Будущий хозяин Белого дома не хотел чтобы о его измене узнала его жена. Поскольку на момент романа он был уже женат на Мелании, а их сыну Бэррону было несколько месяцев. В Белом доме не раз опровергали заявления бывшей порноактрисы. Адвокат Трампа недавно подал в суд на Клиффорд, требуя 20 миллионов долларов. В иске говорится, что она нарушила договорённость с Трампом о неразглашении информации об интимной связи.

Клиффорд снялась в десятках фильмов для взрослых. И не раз получала премии как актриса и режиссер.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 21 марта 2018 | 10:08

Ну логично. Разве нормальная баба этому рыжему неадеквату даст? Только шлюхи.

patrik04 21 марта 2018 | 10:12

Бывшая порноактриса С.Клиффорд подтвердила на детекторе лжи, что у неё в 2006м году была интимная близость с Д.Трампом....

И зачем это нужно, кому какое до этого дело, кроме Мелании Трамп или хотите вызвать Дональда на заседание парткома Белого дома и пропесочить хорошенько? Когда на дебатах Ксения Собчак заикнулась про любовницу Грудинина, а неё сразу все "зашикали" и назвали тупой хабалкой.

gonduras_on_kolima 21 марта 2018 | 10:18

patrik04: // И зачем это нужно, кому какое до этого дело, кроме Мелании Трамп или хотите вызвать Дональда на заседание парткома Белого дома и пропесочить хорошенько? //
Слышь, клоун, ты под каким забором валялся последние 20 лет?
Почитай про Клинтона и Левински, одноизвилинный.
Это вам не это - сказал бы прапор из ДМБ.

// Когда на дебатах Ксения Собчак заикнулась про любовницу Грудинина, а неё сразу все "зашикали" и назвали тупой хабалкой. //
Расскажу тебе, удило, совковый анек.
- Чем отличаются ЦК от ЧК?
- В ЦК цыкают, а в ЧК чикают.
Так вот, удило, будет теперь Трампушке и партком, и какава с чаем.
А ты можешь без любимой боярки остаться.

haldey 21 марта 2018 | 10:27

БРАВО! Америка, продолжай дискредитировать власть! Это необходимое условие для Вашингтонского Майдана! Красавчики! Хилари валит всех, кто приоткрывает завесу ее тайн, Трампа плющат по его вопросам... Недоверие к власти растет, а это славненько)))
Честно, такое ощущение, что в Америке открылось посольство США)))

shicotus_live 21 марта 2018 | 10:28

Бывшая порноактриса С.Клиффорд подтвердила на детекторе лжи, что у неё в 2006м году была интимная близость с Д.Трампом..
__________________________________
Желаю подробностей))
Ессно. видео и полного метра))) ....

dataan 21 марта 2018 | 10:58

Ну и норм. Трамп красавчег! Нормальный поц, не пидoк. Вот если бы он к Маккейну грязно приставал, вот это уже конечно ни куда не идет. А так все норм. Молодец.

gonduras_on_kolima 21 марта 2018 | 10:14

С таким бурным прошлым идти в президенты - это не от большого ума.
В США в подобных вопросах созданный прецедент очень важен.
Как говорится, лёд тронулся, господа присяжные заседатели.
Теперь Трамп может поздравлять Хутина на завтрак, обед и ужин - не поможет.

velbkeirf1 21 марта 2018 | 10:35

gonduras_on_kolima: от того что Кличко давал в жопу гансам его полит карьера только взлетела до мэра Киева

kara 21 марта 2018 | 10:14

а покажите фото! если красивая, то он сделал то что советует т.Жванецкий

indeezjoe 21 марта 2018 | 10:26

Донни прошел хорошую прививку перед президентством... Теперь его на молоденьких стажерках в Белом доме не поймаешь... Билли Клинтон подтвердит...
;-))

world_nail 21 марта 2018 | 10:26

А Кеннеди сувал Мерилин Монро.
И только элита-россиянцы спят со своими женами, не разводятся и не гомосячат.

putin_itogy 21 марта 2018 | 10:30

Вляпались американцы...
Выбрали себе президента от путина...
Такого позора Америка не проходила 500 лет..

(комментарий скрыт)

grossalexis032018 21 марта 2018 | 10:36

Да не будь Трамп ярым сексистом , да еще бравирующим этим - все было бы глубоко по хрену, кому и как он присунул. И что самое смешное - мне как то по хрену с кем кувыркается Пукин, Саркози и даже пузырь Ын ;))

java_php 21 марта 2018 | 10:58

Подробности давай. Больше треша и угара.

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