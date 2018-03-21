Бывшая порноактриса С.Клиффорд подтвердила на детекторе лжи, что у неё в 2006м году была интимная близость с Д.Трампом....

В тот момент будущий президент США был женат на Мелании и у него только что родился сын.

Проверку на полиграфе Стефани Клиффорд прошла ещё 7 лет назад. Тест показал: порнозвезда и стриптизёрша с вероятностью 99 процентов не врала, когда заявила, что о сексуальной связи с Трампом. Как сообщает телеканал NBC News, на детекторе лжи Клиффорд проверили по просьбе журнала InTouch, сотрудники которого в 2011м взяли интервью у звезды фильмов для взрослых. Правда, его опубликовали только пару месяцев назад. Специалист, который проводил тест, подтвердил его подлинность. Телеканал также опубликовал фото Клиффорд предположительно во время проверки. Бывшей порнозвезде в разгар президентских выборов, на которых победил Трамп, заплатили 130 тысяч долларов за молчание. Будущий хозяин Белого дома не хотел чтобы о его измене узнала его жена. Поскольку на момент романа он был уже женат на Мелании, а их сыну Бэррону было несколько месяцев. В Белом доме не раз опровергали заявления бывшей порноактрисы. Адвокат Трампа недавно подал в суд на Клиффорд, требуя 20 миллионов долларов. В иске говорится, что она нарушила договорённость с Трампом о неразглашении информации об интимной связи.

Клиффорд снялась в десятках фильмов для взрослых. И не раз получала премии как актриса и режиссер.