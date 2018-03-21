Все аккредитованные в России послы зарубежных государств приглашены сегодня в Министерство иностранных дел

Там им будут разъяснять позицию российской стороны по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля. Пока неизвестно, приедет ли на эту встречу глава британской дипмиссии Лори Бристоу.

Напомним, Лондон возлагает вину за отравление Скрипаля на Россию. Накануне из Великобритании прилетели 23 высланных российских дипломата.

Союзники Лондона понимают необоснованность обвинений в адрес России по делу Скрипаля. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Он также отметил, что Великобритания сознательно взяла курс на ухудшение отношений с Россией:

«То, что мы сейчас наблюдаем лихорадочное метание по всему миру, уговоры партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов. Я думаю, все всё прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать, как поддержку позиции Лондона».

4 марта экс-полковник ГРУ, осужденный в России за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Инцидент произошел в Солсбери. Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению.