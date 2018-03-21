Все аккредитованные в России послы зарубежных государств приглашены сегодня в Министерство иностранных дел
Там им будут разъяснять позицию российской стороны по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля. Пока неизвестно, приедет ли на эту встречу глава британской дипмиссии Лори Бристоу.
Напомним, Лондон возлагает вину за отравление Скрипаля на Россию. Накануне из Великобритании прилетели 23 высланных российских дипломата.
Союзники Лондона понимают необоснованность обвинений в адрес России по делу Скрипаля. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Он также отметил, что Великобритания сознательно взяла курс на ухудшение отношений с Россией:
«То, что мы сейчас наблюдаем лихорадочное метание по всему миру, уговоры партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов. Я думаю, все всё прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать, как поддержку позиции Лондона».
4 марта экс-полковник ГРУ, осужденный в России за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Инцидент произошел в Солсбери. Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению.
Комментарии32
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roqswen 21 марта 2018 | 10:04
явка всех послов строго обязательна!
дресс-код - костюм хим-защиты
ostapbey 21 марта 2018 | 10:05
roqswen: Так, всетаки артель "Рога и Копыта" это как квалифицируется в бизнесе?
Это филиал КООП Озеро, или концерн из двух фирмочек " Рога" и "Копыта"??
"Рога" - мочат.."Копыта" хоронят.
"Копыта" добывают кокаин. "Рога перевозят"
Даже..
russkie_za_sverjenie 21 марта 2018 | 10:06
ostapbey:
Во-первых, мы пока не знаем какое там ОВ.
Во-вторых, мы никогда не разрабатывали это ОВ.
В-третьих, мы никогда не применяли его.
В-четвертых, докажите, что это мы.
В-пятых, мы этим ОВ будем травить всех предателей.
ostapbey 21 марта 2018 | 10:08
В-шестых, ето не проголосовал за Путина, тот предатель.
В-седьмых выдать Шойгу очередного Героя России за правильное голосование.
Даже.
haldey 21 марта 2018 | 10:21
Очень хороший формат! Все сюда и слушать, что мы скажем! И потом не говорите, что не слышали! Использование объективных обстоятельств в субъективных целях! Браво Лавров!
Со временем столица мира будет Москва, если и дальше так мудро будем вести внешнюю политику!
Представляю, если бы Козырев, что-то подобное попробывал сделать, его бы тут же высекли, и он на цирлах стал бы обегать столицы всех хозяв! Да он бы поперхнулся, пытаясь такое произнести... А сейчас, все сюда, круто! Раньше расшаркивались перед американским посольством прежде, чем постучать в дверь...
ignachio 21 марта 2018 | 10:25
Разъяснять будет Маша Захарова. Могли бы всем разослать офиц.позицию МИДа и все.
raffal 21 марта 2018 | 10:30
haldey: Со временем столица мира будет Москва
___________________
Как забавный стёб, смешно. Спасибо, улыбнулось;)
aleksandr39 21 марта 2018 | 10:30
haldey: Москва автоматически становится Нью -Васюками ,
sergeev67 21 марта 2018 | 10:41
haldey: Очень хороший формат! Все сюда и слушать, что мы скажем! И потом не говорите, что не слышали!
Жаль только что говорит МИД по большей части фигню какую-то. Про летчика Волошина, про распятого мальчика, про фотошоп самолета, который кокс возил.
Ну, если только прийти, послушать, чисто поржать.
ukov 21 марта 2018 | 10:47
sergeev67:
Жаль только что говорит МИД по большей части фигню какую-то. Про летчика Волошина...
______________________________________
про лётчика Волошина уже не говорит...
схоронили его ...
ostapbey 21 марта 2018 | 10:46
haldey: обидно что Путина в детстве назвали Вовой..
А вот если бы ВАСЕЙ!!
То и Москву можно было бы смело переименовововывать в Нью -ВАСЮКИ..
А так придется в Нью-Путюки.
Для всемирных конгрессов и ранде ву!!!
Даже..
benin_papa__ 21 марта 2018 | 10:50
haldey:
Москва уже собиралась стать финансовой столицей мира к 2020 году, помнится. Задача превратить Москву в «мощный мировой финансовый центр» была впервые озвучена Дмитрием Медведевым в начале июня 2008 года.
Не вышло.
Таперича прямиком на столицу мира вообще, стало быть, замахнемся...
Ну-ну.
С колен вставать предварительно и догонять Португалию станем? Или и так пойдет, на коленях и с копеечной экономикой, прикованной к доллару и нефти крепче, чем раб к галере?))
benin_papa__ 21 марта 2018 | 10:42
russkie_za_sverjenie:
В-шестых, формулу этого ОВ украл у нас Мирзаянов.
nanaryfive 21 марта 2018 | 10:11
roqswen: Каклы, пуканы...аааахонь!
nitinol 21 марта 2018 | 10:44
nanaryfive: А вы, я так полагаю, являетесь начальником всех этих каклов, если даёте приказ на использование их пуканов с целью пердежа? Зачётная должность!
garykiriakos 21 марта 2018 | 10:43
roqswen: И ничего не пить и не есть!
pro_hanov 21 марта 2018 | 10:06
Правильно! Надо собрать всех послов и объявить, что наши боеголовки и наши отравляющие вещества - самые гуманные в мире, потому что их делают самые гуманные в мире люди)
roqswen 21 марта 2018 | 10:14
pro_hanov:
И каждому выдать DVD с мультиками
shicotus_live 21 марта 2018 | 10:25
pro_hanov: Абсолютно правильное решение.
Надо же четко и доходчиво объяснить представителями иностранных государств что произошло на самом деле. А то черпать информацию из визгов западных СМИ и англицких властных клованов, это сея не уважать))
prade 21 марта 2018 | 10:31
shicotus_live: "Надо же четко и доходчиво объяснить"
Часто достаточно будет и правды, без "четкого и доходчивого объяснения", если конечно МИД России еще не разучилось этого делать.
shicotus_live 21 марта 2018 | 10:41
prade: Думаю, что не разучился. в отличие от британского МИДа.
mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 10:13
Разъяснять позицию кремлежуликов лучше не в наркомате, а в лубянском подвале.
Там послы скорее поймут.
ukov 21 марта 2018 | 10:44
mikhail_spb_:
а в лубянском подвале
______________________________________________________
"лубянские" подвалы отошли в прошлое,
сейчас в тренде "подвалы СБУ".
ha12raz 21 марта 2018 | 10:15
Там им разьяснят ;
1. фыфсёфрете.
2. Да, мы. И чо вы нам сделаете ?
У них прекрасно уживаются оба понятия.
greensleeves 21 марта 2018 | 10:18
Интересно: послы есть-пить будут на этом "приеме" или нет ( кому ж охота чаю с полонием или с "новичком" хлебнуть)?
wuwer 21 марта 2018 | 10:19
За одно пусть МИД выразит протест по поводу:
"В Тамбове отравились неизвестным газом 30 человек".
Распоясались эти послы
ivar1964 21 марта 2018 | 10:27
А что тут разъяснять? Позицию России всегда можно выразить одним словом: "Настамнет"! Лаконично и выразительно!
garykiriakos 21 марта 2018 | 10:46
В программе танцы (захарова),
частушки - (песков)
художественный свист - (марков,соловьев-киселев)....дальше по списку....
ltric 21 марта 2018 | 11:00
Так все-таки, МИД, озвучьте внятно что имеется в виду под "нагнетанием Лондоном ...". Они сами Скрипаля убили, или убил кто-то, но валят все на нас как будто Россия какая-то страна изгой? Все-таки, уважьте Джонсона, он ведь об этом просит. Иначе все выглядит как банальное завирание пойманного на месте преступления.
gregor 21 марта 2018 | 11:01
Все аккредитованные в России послы зарубежных государств приглашены сегодня в Министерство иностранных дел
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Там им объявят , что весь Мир ка-ка .
Хорошие только Россия , Венесуэла , Северная Корея , Сирия Асада , Хамас ,Хезболла людоеды из островов Океании . и похожие по менталитету ,друзья .
Скажи Россия , кто твои друзья и я скажу каков менталитет большинства .
Скажи Россия ,какие у тебя дороги ,и я скажу кто у тебя в друзьях .
Дороги и друзья у страны - это лакмус страны и показатель IQ и чувства собственного достоинства ,вернее её отсутствие .
zolingen 21 марта 2018 | 11:04
Бедолаги, будут вынужденно выслушивать отредактированную пургу мида.
ly4_sveta 21 марта 2018 | 11:13
В глаза смотреть... Что ты зенки-то отводишь?
На разборки к бандитам, на стрелку , а что - ,,мощно"
работают чекистские отморозки.
Держите вора, - громче всех кричит сам вор.