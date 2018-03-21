ФСБ подтвердила применение электрошокеров к левым активистам, задержанным по делу о создании террор.сообщества «Сеть»

Сотрудники ведомства утверждают, что применение спецсредств было вызвано необходимостью.

После заявления задержанного анархиста Виктора Филинкова о пытках Следственный комитет допросил оперативников ФСБ, которые задерживали мужчину в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка». Опрошенные сотрудники заявили, что применили электрошокеры вынужденно – подозреваемый якобы оказал сопротивление и попытался бежать. Оперативники утверждают, что другого способа остановить Филинкова не было.

Ранее члены общественной наблюдательной комиссии Петербурга, посетившие активиста спустя несколько дней после задержания, зафиксировали на его теле десятки отметин.

Сам Филинков утверждает, что его пытали, требуя признательных показаний. По версии ФСБ, активист был членом террористического сообщества «Сеть», которое планировало устроить революцию в России. Вместе с Филинковым были задержаны еще несколько человек из Петербурга и Пензы.

Некоторые другие фигуранты дела также жаловались на пытки. Один из свидетелей по делу Илья Капустин покинул Россию и попросил убежища в Финляндии.