ФСБ подтвердила применение электрошокеров к левым активистам, задержанным по делу о создании террор.сообщества «Сеть»
Сотрудники ведомства утверждают, что применение спецсредств было вызвано необходимостью.
После заявления задержанного анархиста Виктора Филинкова о пытках Следственный комитет допросил оперативников ФСБ, которые задерживали мужчину в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка». Опрошенные сотрудники заявили, что применили электрошокеры вынужденно – подозреваемый якобы оказал сопротивление и попытался бежать. Оперативники утверждают, что другого способа остановить Филинкова не было.
Ранее члены общественной наблюдательной комиссии Петербурга, посетившие активиста спустя несколько дней после задержания, зафиксировали на его теле десятки отметин.
Сам Филинков утверждает, что его пытали, требуя признательных показаний. По версии ФСБ, активист был членом террористического сообщества «Сеть», которое планировало устроить революцию в России. Вместе с Филинковым были задержаны еще несколько человек из Петербурга и Пензы.
Некоторые другие фигуранты дела также жаловались на пытки. Один из свидетелей по делу Илья Капустин покинул Россию и попросил убежища в Финляндии.
Комментарии11
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russkie_za_sverjenie 21 марта 2018 | 10:04
А против самих фсбшников можно шокер применять? Или это только им разрешено?
patrik04 21 марта 2018 | 10:04
ФСБ подтвердила применение электрошокеров к левым активистам...
Работайте, братья!
from_russia_with_boyaryshnik 21 марта 2018 | 10:14
Видишь ли , узколобый Патрик, если на этих "братьев" не надевать иногда намордник , они и над тобой в аэропорту или в другом месте однажды могут "поработать".
patrik04 21 марта 2018 | 10:18
Бейте террористов в хвост и в гриву.
ansata 21 марта 2018 | 10:04
Судя по фото, он пытался убежать раз 20?
wuwer 21 марта 2018 | 10:15
ansata: Забыли?
Шаг влево, шаг вправо и прыжок на месте - считается побегом
А если это всё происходит ещё на подводной лодке...тогда только гранатами можно побег остановить
vikwlad 21 марта 2018 | 10:30
ФСБ-шники недалеко ушли от своих собратьев НКВД-шников. Такие же садисты.
gvs 21 марта 2018 | 10:09
Применение бутылки из-под шампанского тоже было вызвано необходимостью ))
kablukov 21 марта 2018 | 10:10
Есть такая работа - шокеры применять.
mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 10:10
Чекисты применяют электрошокеры и другие инструменты пыток только вынужденно - когда есть нужда, чтобы их жертвы созналась в чём-то, чего они не совершали.
Так-то чекисты хорошие ребята, которые очень сильно переживают и не спят после этого по ночам.
oppicrus 21 марта 2018 | 10:53
Применяли-и правильно делали! Защита демократии превыше всего!