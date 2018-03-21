Медиа-холдинг,который связывают с бизнесменом Пригожиным,открыл филиал в здании,где ранее располагался штаб Навального

Медиа-холдинг, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, открыл свой филиал в здании, где ранее располагался московский штаб политика Алексея Навального. В руководстве структуры говорят, что никакого умысла в этом не было, и они узнали об этом после заключения договора аренды.

Бизнесмен Евгений Пригожин отрицает своё отношение к изданиям, получившим в СМИ условное название «Фабрика медиа», но искренне рад за них, пишет РБК.