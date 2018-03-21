Медиа-холдинг,который связывают с бизнесменом Пригожиным,открыл филиал в здании,где ранее располагался штаб Навального
Медиа-холдинг, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, открыл свой филиал в здании, где ранее располагался московский штаб политика Алексея Навального. В руководстве структуры говорят, что никакого умысла в этом не было, и они узнали об этом после заключения договора аренды.
Бизнесмен Евгений Пригожин отрицает своё отношение к изданиям, получившим в СМИ условное название «Фабрика медиа», но искренне рад за них, пишет РБК.
Комментарии4
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gregor 21 марта 2018 | 09:37
Типичный поступок Портянки .
Менталитет большинства .
sapiens17 21 марта 2018 | 09:45
Хммм.... Есть в этом что-то ритуальное языческое: танцы над телом поверженного врага, помочиться на кровать, на которой спал предыдущий "вождь" ...
Животное начало проявляется, "рога" проступают ...
ha12raz 21 марта 2018 | 09:48
Фабрика троллей...........маскируются.
basel812 21 марта 2018 | 09:49
Поздравляю, портянки. Новый барак, и корыто, небось побольше. Заслужили.