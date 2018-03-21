2 члена Палаты представителей Конгресса США предложили законопроект о противодействии иностранной пропаганде
В заявлении одного из инициаторов говорится, что Россия и Китай активизировали усилия по оказанию влияния на общественное мнение в стране, распространяют пропагандистские материалы, преследуя собственные политические цели. В качестве одной из мер, предусмотренной законопроектом, является повышение уровня прозрачности и отчётности иностранных СМИ в области источников финансирования, их связей со своими правительствами.
Комментарии2
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kinnlade 21 марта 2018 | 09:46
Нам обязательно тоже нужен такой закон
ignachio 21 марта 2018 | 09:47
Вся эта "Раша Тудэй" - наглая растрата государственных денег. Могли бы просто показывать старые выпуски "Наша Раша", тогда США точно испугались бы.