2 члена Палаты представителей Конгресса США предложили законопроект о противодействии иностранной пропаганде

В заявлении одного из инициаторов говорится, что Россия и Китай активизировали усилия по оказанию влияния на общественное мнение в стране, распространяют пропагандистские материалы, преследуя собственные политические цели. В качестве одной из мер, предусмотренной законопроектом, является повышение уровня прозрачности и отчётности иностранных СМИ в области источников финансирования, их связей со своими правительствами.