Израиль рассекретил материалы об атаке на строившийся сирийский атомный реактор

Операция была проведена в ночь на 6 сентября 2007 года. Военные рассказали, что 4 самолёта F-16 разбомбили в провинции Дейр-эз-Зор ядерный объект на последних стадиях его строительства. Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям со стороны сирийцев, поэтому было решено не предавать огласке информацию об этой операции.

Сирийские власти, в своё время, заявляли, что удар пришёлся по пустому участку, принадлежащему межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.