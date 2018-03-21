Израиль рассекретил материалы об атаке на строившийся сирийский атомный реактор
Операция была проведена в ночь на 6 сентября 2007 года. Военные рассказали, что 4 самолёта F-16 разбомбили в провинции Дейр-эз-Зор ядерный объект на последних стадиях его строительства. Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям со стороны сирийцев, поэтому было решено не предавать огласке информацию об этой операции.
Сирийские власти, в своё время, заявляли, что удар пришёлся по пустому участку, принадлежащему межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.
Комментарии2
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vpu2011 21 марта 2018 | 09:39
пора бы уже Израилю и с Ираном что-то решать
kara 21 марта 2018 | 09:39
Совбез по этому поводу будет?