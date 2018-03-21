В Кремле нет планов по массовым досрочным отставкам губернаторов к единому дню голосования

Об этом РБК сообщили три близких к Кремлю источника. Речь может идти о точечных заменах, уточнили два из них.

Смена губернаторов может произойти в тех регионах, где в этом году у глав истекают полномочия. В отставку могут отправить кого-либо из возрастных региональных руководителей и тех, кто сам хочет уйти.

РБК напоминает, что общей сложности в единый день голосования в сентябре 2018 года выборы пройдут в 20 регионах.