ФСБ Петербурга признала применение электрошокеров к задержанным анархистам

Оперативники, опрошенные Следственным комитетом, признали, что били шокерами Виктора Филинкова, который арестован по делу о госперевороте и участии в тайном сообществе «Сеть». Сотрудники ФСБ говорят. что применяли шокеры по служебной надобности. Якобы, подозреваемый оказал сопротивление и пытался бежать.

Напомним, Филинков жаловался на избиения и применение шокеров после задержания. Идентичную историю рассказал свидетель по телу «Сети» Илья Капустин, который покинул Россию и попросил убежища в Финляндии.