ФСБ Петербурга признала применение электрошокеров к задержанным анархистам
Оперативники, опрошенные Следственным комитетом, признали, что били шокерами Виктора Филинкова, который арестован по делу о госперевороте и участии в тайном сообществе «Сеть». Сотрудники ФСБ говорят. что применяли шокеры по служебной надобности. Якобы, подозреваемый оказал сопротивление и пытался бежать.
Напомним, Филинков жаловался на избиения и применение шокеров после задержания. Идентичную историю рассказал свидетель по телу «Сети» Илья Капустин, который покинул Россию и попросил убежища в Финляндии.
Комментарии7
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ha12raz 21 марта 2018 | 09:34
Значит, посадят.......Филинкова.
vor_mbh_yo_xaxa 21 марта 2018 | 09:42
Зарабатывают, как могут политическое убежище на продаже Родины... жертвы абортов...
Вон Капуста уже в Финляндии ))
sbk 21 марта 2018 | 09:34
А разве шокерами без "служебной необходимости" пользуются?
Не фашисты же!
kara 21 марта 2018 | 09:37
хомячье! по вашему, если на допинг есть бумага то это не допинг,так ведь?
а если о применении шокера будет запись в журнале,то это не применение,согласны?
aleks50 Алексей Клубников 21 марта 2018 | 09:38
У этих белых и пушистых сотрудников существа из подворотни есть ещё полоний и совершенно новенький ледоруб, а уж служебной надобности у садистов пруд пруди.
xuato 21 марта 2018 | 09:43
Чекиско-поповское мракобесие поглотило Россию.
antimrakobes 21 марта 2018 | 09:48
Даже инаугурации ждать не стали, твари опричные.