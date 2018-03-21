У здания ГД сегодня пройдет очередная серия пикетов с требованием расследовать обвинения в домогательствах Л.Слуцког
У здания Госдумы сегодня пройдет очередная серия пикетов с требованием расследовать обвинения в домогательствах депутата Леонида Слуцкого. В это же время дело будет рассматривать думская комиссия по этике.
Пикеты, организованные правозащитниками из Amnesty International, пройдут у здания Госдумы уже во второй раз, поэтому акция получила название «Слуцкого к ответу-2». Ее участники потребуют «не спускать депутату с рук сексуальную агрессию».
Предыдущая серия пикетов прошла 8 марта. Незадолго до этого Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах журналистки «Дождя», RTVI и «Русской службы Би-би-си», причем у последней из них, Фариды Рустамовой, есть аудиозапись разговора с депутатом.
Сам Слуцкий все обвинения отрицал, называя их «заказухой» и «бредом». 8 марта в своем Facebook он решил извиниться перед женщинами, которым «когда-либо … причинил любые переживания». При этом напрямую о скандал он не упоминал. За депутата вступились и некоторые его коллеги, включая спикера Вячеслава Володина, который предложил журналисткам сменить работу.
На сторону Слуцкого также встал лидер Чечни Рамзан Кадыров, который назвал депутата «БРАТОМ» и отверг обвинения в его адрес.
Комментарии10
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sasass 21 марта 2018 | 09:20
Слуцкого надо убирать из Думы - другого выхода нет , если его не уберут , то Володин сам уберется естественным способом...
ignachio 21 марта 2018 | 09:41
Учитывая такой резонанс, обязательно были бы заявления на других депутатов, если бы были прецеденты. Но Слуцкий видно один такой озабоченный на всю голову.
stichirichi 21 марта 2018 | 09:21
"брат" так бы не поступил!))))
ignachio 21 марта 2018 | 09:37
В мусульманском мире за прелюбодеяние казнят и женщин и мужчин. Кадыров не признает Шариат?
ushkujnik 21 марта 2018 | 09:22
Вот странно, против Слуцкого - пикеты...
А Приходько, что, забыли? Или команды не было?..
Слуцкий-то пожиже дерипасовского дружка, до него что пикитуй, что не пикетуй...
А ответ очевиден.
simanov_a 21 марта 2018 | 09:27
д@лб@бы бл@)))
velbkeirf1 21 марта 2018 | 09:28
Юрист защищал клиента, обвиненного секретаршей в домогательствах. Он задал якобы потерпевшей только один вопрос, после которого суд вынес оправдательный приговор:
— Сударыня, — спросил он её. — Вы когда-нибудь пробовали вдеть нитку в иголку? – и, получив утвердительный ответ, продолжил: — А вы пробовали при этом держать только что-то одно, скажем, либо иголку, либо нитку?..
alex_d 21 марта 2018 | 09:33
как же унылы грантоеды, всё по методичке.
ну хоть бы изучили страну их применения. ну не пройдёт эта возня с "ми ту" у нас...
aleks50 Алексей Клубников 21 марта 2018 | 09:34
Если путинский акадЭмик назвал его братом, то действительно человечек липкий.
budweiser23 21 марта 2018 | 09:35
Такие проблемы решаются хирургическим путём...