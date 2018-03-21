Советники Дональда Трампа убеждали его не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах
Но президент США проигнорировал их советы.
В бумагах для Трампа, которые подготовили его помощники, было написано заглавными буквами «НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ!». Президенту США также советовали осудить Россию за отравление в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом пишет газета «Вашингтон пост» со ссылкой на источники. Но Дональд Трамп все эти рекомендации советников по национальной безопасности оставил без внимания. Сообщается, что телефонный разговор с Владимиром Путиным накануне вечером он начал как раз с поздравления, а дело Скрипаля не затронул. Президент США сказал журналистам, что помимо поздравления Путина обсудил с ним контроль за вооружениями, Сирию и КНДР. В Кремле отметили, что разговор был конструктивным.
Сенатор-республиканец,Джон Маккейн заявил, что американскому президенту нельзя быть лидером свободного мира и одновременно с этим поздравлять диктаторов с победой в постановочных выборах.
Комментарии17
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andreyfilippov 21 марта 2018 | 09:04
Трампутин он и есть Трампутин
vikwlad 21 марта 2018 | 09:07
Видать не зря назвал его придурком бывший Государственный секретарь США - Тиллерсон.
ignachio 21 марта 2018 | 09:25
Это говорил не Трамп, а пранкер Вован, точно говорю.
eule 21 марта 2018 | 09:04
Как же Трамп мог не поздравить шефа?!
echo_shar 21 марта 2018 | 09:06
В Штатах 200 лет подряд правит демократо-республиканская партия и в Китае тоже одна партия.
И ничего, развиваются потихонечку.
bozk 21 марта 2018 | 09:07
Желтуха какая то
russky77 21 марта 2018 | 09:09
Типа повредничал. Посоветовали бы поздравить, точно не поздравил бы
denobenen 21 марта 2018 | 09:17
Сильный всегда пожалеет слабого, а так же нищего и убогого. Спасибо Трампу, что Вовку поздравил.
severnaj 21 марта 2018 | 09:19
Смешной, он этот Трамп. Решил продемонстрировать, что он САМО-стоятельный и НЕ-зависимый.....почти как Путин :-)))
sedoi63 21 марта 2018 | 09:22
Слава богу, что убогий рыжий клоун Трамп - это не вся Америка?! Возможно он поздравил Путина в знак благодарности за собственное избрание?
kara 21 марта 2018 | 09:25
хвост виляет собакой?
pensioner25 21 марта 2018 | 09:28
То, что выборы были постановочными - это правда. Приписали минимум процентов 15-20 и по голосам, и по явке. Ведь негоже, чтобы царь просто так стоял, нужно его на коня поднять. Зря только деньги на это шоу потратили.
tttyyy 21 марта 2018 | 09:49
pensioner25: вы лично на выборы ходили, я ходила и своими глазами видела сколько много людей было на избирательном участке и потом весь день в режиме онлайн наблюдала за избирательными участками по всей стране, похоже, что у вас большие проблемы со зрением, обратитесь к офтальмологу, но оно и понятно, после сокрушительного поражения либерастни только и остаётся, что включать заезженную пластинку про низкую явку и приписки, оно и понятно, плохому танцору всегда яйца мешают, вы то небось 18 марта весь день свои яйца грели на диване и теперь постите всякий нафталин.
sasass 21 марта 2018 | 09:33
Трамп -это обузданный мустанг...
egorka42 21 марта 2018 | 09:38
Хорошо что не первый поздравил. Остальное не важно.
xuato 21 марта 2018 | 09:39
Дональда член больше мозгов. Вскармливает фюрера этого ледокола всемирного хаоса.
prade 21 марта 2018 | 09:41
Можно позавидовать государственному устройству США. Там народ и страна застрахованы от влияния них глупых политиков.