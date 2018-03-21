Советники Дональда Трампа убеждали его не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах

Но президент США проигнорировал их советы.

В бумагах для Трампа, которые подготовили его помощники, было написано заглавными буквами «НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ!». Президенту США также советовали осудить Россию за отравление в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом пишет газета «Вашингтон пост» со ссылкой на источники. Но Дональд Трамп все эти рекомендации советников по национальной безопасности оставил без внимания. Сообщается, что телефонный разговор с Владимиром Путиным накануне вечером он начал как раз с поздравления, а дело Скрипаля не затронул. Президент США сказал журналистам, что помимо поздравления Путина обсудил с ним контроль за вооружениями, Сирию и КНДР. В Кремле отметили, что разговор был конструктивным.

Сенатор-республиканец,Джон Маккейн заявил, что американскому президенту нельзя быть лидером свободного мира и одновременно с этим поздравлять диктаторов с победой в постановочных выборах.