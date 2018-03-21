Банк России отозвал лицензию у «Телекоммерц банка»
Об этом говорится в сообщении ЦБ. По размеру активов на 2017 год «Телекоммерц банк» находится в пятой сотне российских кредитно-финансовых учреждений.
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Об этом говорится в сообщении ЦБ. По размеру активов на 2017 год «Телекоммерц банк» находится в пятой сотне российских кредитно-финансовых учреждений.
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al101_2 21 марта 2018 | 08:53
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