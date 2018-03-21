Компания Google купила исторический комплекс зданий «Челси-маркет» на Манхэттене

Стоимость сделки 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Одна из самых известных достопримечательностей этой агломерации – продуктовый рынок и «футкорт» на первом этаже. Каждый месяц их посещают более полумиллиона местных жителей и туристов. Google пока не планирует менять структуру комплекса, который находится буквально напротив нью-йоркской штаб-квартиры компании.