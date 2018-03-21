Президент США Д.Трамп в своём разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность новыми российскими вооружениями

Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на свои источники в администрации США. В то же время, по версии источника издания, Трамп сказал Путину, что приветствует смену тональности и нацеленность на деэскалацию гонки вооружений между Россией и Соединёнными Штатами. При этом Трамп, якобы, добавил, что США могут выиграть любую гонку вооружений.