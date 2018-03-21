Президент США Д.Трамп в своём разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность новыми российскими вооружениями
Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на свои источники в администрации США. В то же время, по версии источника издания, Трамп сказал Путину, что приветствует смену тональности и нацеленность на деэскалацию гонки вооружений между Россией и Соединёнными Штатами. При этом Трамп, якобы, добавил, что США могут выиграть любую гонку вооружений.
Комментарии37
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rassvet_12 21 марта 2018 | 08:49
Не беспокойся Дональд, всего лишь мультики.
ignachio 21 марта 2018 | 09:07
Товарищ Путин, не верьте Трампу, он гад притворяется, что испугался. Что-то замышляет.
ignachio 21 марта 2018 | 09:09
Вообще все подозрительно: поздравил зачем-то, предложил встретиться... Смотрите, чтоб в стакан не подсыпал.
neyexo 21 марта 2018 | 09:09
rassvet_12: так он любит ТВ смотреть и говорят очень впечатляется.
kotvinder2 21 марта 2018 | 08:50
Представляю, как Путин давился от смеха во время разговора! Трампа очень легко троллить.
ku111ku 21 марта 2018 | 08:57
kotvinder2: Вова я боюсь...я стал плохо спать...что делать?
Пей на ночь Новичок, Дональд...
echo_shar 21 марта 2018 | 09:04
ku111ku:
Но для этого придется звонить Терезе, а она будет просить не поздравлять тебя! ))
igorrrpadlowitchs 21 марта 2018 | 09:06
kotvinder2: у вовы для рашкинцев еще много мультиков , а также для таких фейковых новостей! Главное, чтобы быдло не отвлекалость от своего дутого патриотизма!
manofoffice 21 марта 2018 | 09:09
igorrrpadlowitchs: О! Тролль, привет.
Ты сегодня в какую смену работаешь?
kutun 21 марта 2018 | 09:31
manofoffice: Он сегодня дома, а ты по ходу в ольгино трёшься . Судя по твоему вопросу у вас там постоянные пересменки, как раз денег наверное после выборов подкинули. Беги за пайком , работяга б...
alex_d 21 марта 2018 | 08:53
мдя, разрыв шаблона у эховцев. они то уверены, что никакого нового оружия нет, а тут - обеспокоенность.
да еще и генерал джон хайтен вчера в конгрессе подлил маслица в огонь: "у нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас"
bozk 21 марта 2018 | 08:57
alex_d: так его и нет. Но пугало из России то надо делать
all_seeing74 21 марта 2018 | 08:57
alex_d: идиот, ни у кого нету, в это м то и прелесть ядерного оружия, неважно кто применит, сдохнут все!
sveklotron_7 21 марта 2018 | 09:05
all_seeing74:
Идиот это ты. Хайтен говорил не о ядерном, о гиперзвуковом.
ensebeo 21 марта 2018 | 09:16
alex_d: единственное новое оружие Путина- пригожинцы. Но и оно в основном против Воронежа.
varlam59 21 марта 2018 | 09:44
ensebeo: В Воронеже таких как ты называют, мягко говоря, идиотами.
ihtiostega 21 марта 2018 | 09:32
alex_d:Наверное,хочет финансирование на что-то подобное в Конгрессе обеспечить☝
vladvinn73 21 марта 2018 | 08:54
какие же восторги сейчас начнутся, напугали Трампа. - Ура нас заметили, сейчас будем договариваться! :))
aristarch 21 марта 2018 | 08:56
Любой здоровый человек будет обеспокоен ростом вооружения, имеющегося у отбитого психопата.
alex_d 21 марта 2018 | 09:13
aristarch: нет. здоровый человек в первую очередь будет обеспокоен ростом вооружений и военного бюджета у страны, которая УЖЕ активно его применяет для убийства сотен тысяч людей в десятках стран за последние 20 лет.
именно эта страна - угроза миру, а не какие-то мифические психопаты.
neyexo 21 марта 2018 | 08:57
Итог - захотел принудить к разговору - принудил.
Ким сделал то же самое, хотя Тыллэрсон говорил - ядерные испытания - не путь к диалогу.
raffal 21 марта 2018 | 09:06
neyexo: ...захотел принудить к разговору - принудил.
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Нет, не так! Никакого диалога с Путиным нет, а есть обычная, протокольная практика после выборов президента. И не Ын принудил к диалогу, а его. Хотя, сравнение Путина с Ыном весьма показательно;)
А "гутаперчевого" орденоносца Тиллерсона сменил "железный" Помпео.
Принудить Путин может только Асада, уголовников из "днр-лнр" (и то, те, быть может, уже вышли из под контроля), своих сатрапов и свой электорат. Читай, холопов. Вот и всё.
ihtiostega 21 марта 2018 | 09:34
raffal:Считаете,Помпео может сменить внешнеполитический вектор❓⏬⏩⏪⏫
raffal 21 марта 2018 | 09:40
ihtiostega: Считаете,Помпео может сменить внешнеполитический вектор❓
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Нет, я не считаю, что Майк Помпео сменит внешнеполитический курс. По той причине, что он его и формировал с момента инаугурации Президента Трампа. И это не версия, а факт.
neyexo 21 марта 2018 | 09:46
raffal: обычно чем "железнее" там политик - тем лучше с ним удается разговор.
al101_2 21 марта 2018 | 09:06
Блин, купите кто-нибудь Трампу планшет и научите рисовать мультики!
Чтобы, не беспокоился, болезный...
democ 21 марта 2018 | 09:08
Очередная "манная кашка" для мозга российского электората...
denobenen 21 марта 2018 | 09:12
Когда Америка чем то сильно обеспокоена, что то в мире сильно меняется_ нацлидеры кровью харкают и своих кресел лишаются.
piterjanis 21 марта 2018 | 09:13
По словам демшизы, у нас всё ржавое, надувное, да и вообще ничего толком нет. Нет повода для беспокойства.
velbkeirf1 21 марта 2018 | 09:16
ПРОявил обеспокоенность новыми российскими вооружениями так будет точнее и это плюс
democ 21 марта 2018 | 09:21
velbkeirf1: Вам же никогда не скажут, что Трамп спросил, - "Вова, а пупок Россия не надорвёт с нами тягаться?".
prade 21 марта 2018 | 09:25
Простак этот Трамп все таки. Испугался нарисованной угрозы Путина.
schepotinnichenkov 21 марта 2018 | 09:38
prade:Что такого?Не разбирается человек в вопросе,уточнил то,что его интересует.Всю жизнь строил дома для народа.Думается,в ходе беседы получил необходимые разъяснения.
zabava 21 марта 2018 | 09:32
Помни Вил, что есть Россия!
Наглотался «Новичка» и косит под дурачка!
Лихо стелет Мирзоян свой талант под «Обезьян».
Вместо «Оранж», «Новичка» припасли для старичка!
По словам Маккейна, этот звонок "оскорбил каждого российского гражданина, который был лишен права свободного волеизъявления, честных выборов и возможности определить будущее своей страны".
И Маккейн "Новичёк" пьёт
Прямо полный идиот.
Видно память потерял
Как "Оранж" он применял.
krysodav2 21 марта 2018 | 09:35
Трампуша такой обеспокоенный! Ну спать после этих мультяшек-страшилок не может!
pensioner25 21 марта 2018 | 09:39
Когда-то Америка отставала от нас в освоении космоса, потом догнала и перегнала. Но тогда у нас был Советский Союз - огромная страна. С трудом верится, что мы всерьез можем опередить США и в области вооружения. Скорее всего, если и можем, то ненадолго. Экономики США и России и рядом не стояли. Если даже у американцев не хватит своего ума - помогут наши ученые, покинувшие Россию из-за отсутствия в ней нормальных условий для работы. Страна, в которой не заботятся о своем народе, обречена. И качественной продукции в ней никогда не сделают: ракеты будут падать, не долетать, взрываться.
varlam59 21 марта 2018 | 09:47
В таких темах сразу проявляются в комментариях все враги и предатели.