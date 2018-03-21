Комиссия Госдумы по этике рассмотрит сегодня жалобы нескольких журналисток на Леонида Слуцкого

Комиссия Госдумы по этике расмотрит сегодня жалобы нескольких журналисток на домогательства главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. На заседание, которое пройдёт в закрытом режиме, приглашены сами заявительницы.

Как заявил глава комиссии Отари Аршба, объяснения Слуцкого по поводу жалоб уже получены.