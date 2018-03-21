Комиссия Госдумы по этике рассмотрит сегодня жалобы нескольких журналисток на Леонида Слуцкого
Комиссия Госдумы по этике расмотрит сегодня жалобы нескольких журналисток на домогательства главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. На заседание, которое пройдёт в закрытом режиме, приглашены сами заявительницы.
Как заявил глава комиссии Отари Аршба, объяснения Слуцкого по поводу жалоб уже получены.
Комментарии11
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al101_2 21 марта 2018 | 08:50
Сами виноваты- ходЮт в юбках!
В фуфайках бы ходили- никто бы не приставал!
luger_max_otto 21 марта 2018 | 08:52
Еще с крышевателем этого мерзавца разобраться надо по полной программе.
ku111ku 21 марта 2018 | 08:54
luger_max_otto: Не виноуатый...они сами его хотели...да и как не хотеть такого мучо, простите мачо...
tbedtlbrnjdf 21 марта 2018 | 08:55
После 10 летней выдержки, как лучших сортов коньяка, дамы решили обрадовать общество новостью - ... а нас пытался вые...ть г-н Слуцкий, но мы держались стойко ухватившись за ножку стола чтобы не упасть при качке ....
yazva_sibirskaya 21 марта 2018 | 08:58
tbedtlbrnjdf: Про маму свою расскажи такое
a_111111 21 марта 2018 | 08:57
Я бы на их месте, послал эту комиссию...
democ 21 марта 2018 | 09:06
И как это будет выглядеть на комиссии?
Вот так?
- Скажите, Слуцкий трогал Вас за интимные места?
- А покажите, как всё это происходило?
- А почему Вы решили, что он Вас домогается?
- Он Вам в отцы годится!
и т.д.
Нет, "опыт не пропьёшь"... Бывшие коммунисты опять взялись за старое.
ly4_sveta 21 марта 2018 | 09:11
По нему давно уже тюрьма плачет, а эти жулики
и воры все в комиссию по этике играют. В суд,
в прокуратуру!!! И нечего делать пострадавшим
в этой, так называемой, комиссии.
piter_ug 21 марта 2018 | 09:21
//рассмотрит сегодня жалобы //
Для наглядности, рассматриваемый должен документально-физиологически показать на депутаншах чего-как он делал.
ded_mandey 21 марта 2018 | 09:26
А что там Случкин? Цирк продолжается...
krysodav2 21 марта 2018 | 09:31
Сделайте ему обрезание по самые помидоры, он и успокоится!