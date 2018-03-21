Поломка светофора привела к сбою на Арбатско-Покровской линии московского метро
По предварительным данным, причиной сбоя в движении поездов на Арбатско-Покровской линии столичного
метро утром в среду стала неисправность светофора, сообщил «Интерфаксу»
источник, знакомый с ситуацией.
«Неисправность оборудования была обнаружена на станции «Парк Победы» по направлению движения в центр», — сказал собеседник агентства.
Ранее «Твиттер» московского метро сообщил, что на участке Арбатско-Покровской линии от «Киевской» до «Славянского
бульвара» поезда следуют с увеличенными интервалами.
«Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.
Причины, по которым произошел сбой в движении поездов, администрация метро не уточняет.
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