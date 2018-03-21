Утверждения бывшей порноактрисы С.Клиффорд о её интимной связи с Трампом успешно прошли проверку на детекторе лжи
Утверждения бывшей порноактрисы и стриптизёрши Стефани Клиффорд о её интимной связи с Трампом успешно прошли проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает телеканал NBC. Тест был проведён ещё 7 лет назад. Проверка показала, что Клиффорд с вероятностью 99 процентов не лгала.
В конце января газета Wall Street Journal написала, что перед президентскими выборами юрист Трампа заплатил женщине 130 тысяч долларов, чтобы она утаила факт интимной встречи с миллиардером в 2006 году.
Комментарии9
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djuga 21 марта 2018 | 08:46
Как мне кажется, сей факт должен волновать только семью Трампа.
kondrakr 21 марта 2018 | 08:51
Обратим внимание на то, что тест был якобы проведён семь лет назад и сам факт, а также результат, подтверждаются честным словом энтузиаста, якобы проведшего тестирование.
piterjanis 21 марта 2018 | 08:57
kondrakr: с Большой долей вероятности ©
sg76g 21 марта 2018 | 08:55
Следственный эксперимент надо провести
blahovdav 21 марта 2018 | 09:02
sg76g: Следственный эксперимент надо провести/// А чего его проводить: как полюбляли путлеровских свинок бородатые басмачи в трениках, так и полюбляют... И что бы они не делали- свинка все сглотнет...
sg76g 21 марта 2018 | 09:30
blahovdav:
Пока ты тут серишь на Эхе, твой бойфренд тебе изменяет с бомжами..
tbedtlbrnjdf 21 марта 2018 | 09:01
Дебилл Клитор Монику Левински имел прямо на столе овального кабинета, а это больший позор чем связь Трампа с порноактрисой.
sg76g 21 марта 2018 | 09:27
tbedtlbrnjdf: имел прямо на столе овального кабинета
Прямо на карте мира )) А потом имел этот мир как хотел в Югославии...
krauze 21 марта 2018 | 09:31
Ну а что тут такого. Чего она хочет, бабла с него слупить? Или прославиться? Он же ее не насиловал. Что за дуры, сами лезут в матню, потом через 7-30 чего там вспоминают, придумывают.