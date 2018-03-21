Утверждения бывшей порноактрисы С.Клиффорд о её интимной связи с Трампом успешно прошли проверку на детекторе лжи

Утверждения бывшей порноактрисы и стриптизёрши Стефани Клиффорд о её интимной связи с Трампом успешно прошли проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает телеканал NBC. Тест был проведён ещё 7 лет назад. Проверка показала, что Клиффорд с вероятностью 99 процентов не лгала.

В конце января газета Wall Street Journal написала, что перед президентскими выборами юрист Трампа заплатил женщине 130 тысяч долларов, чтобы она утаила факт интимной встречи с миллиардером в 2006 году.