Президент США Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру нового госсекретаря Майкла Помпео

Ранее с этой должности был уволен Рекс Тиллерсон. Что касается Помпео, до настоящего времени он возглавлял ЦРУ.

По словам помощника американского президента, руководство администрации рассчитывает, что сенат без каких-либо задержек проведёт голосование по кандидатуре Помпео, а также Джины Хэспел, представленной на пост директора Центрального разведывательного управления.