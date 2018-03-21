Президент США Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру нового госсекретаря Майкла Помпео
Ранее с этой должности был уволен Рекс Тиллерсон. Что касается Помпео, до настоящего времени он возглавлял ЦРУ.
По словам помощника американского президента, руководство администрации рассчитывает, что сенат без каких-либо задержек проведёт голосование по кандидатуре Помпео, а также Джины Хэспел, представленной на пост директора Центрального разведывательного управления.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт