Все аккредитованные в России послы зарубежных государств приглашены сегодня в Министерство иностранных дел
Там им будут разъяснять позицию российской стороны по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля. Пока неизвестно, приедет ли на эту встречу глава британской дипмиссии Лори Бристоу.
Напомним, Лондон возлагает вину за отравление Скрипаля на Россию. Накануне из Великобритании прилетели 23 высланных российских дипломата.
Комментарии10
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vaka257 21 марта 2018 | 08:43
Высланных по решению британских властей российских дипломатов и членов их семей из Лондона в Россию доставят на самолете спецотряда «Россия», который ранее был задействован в «кокаиновом деле». «Прекрасный самолет!» - подтвердил посол России А.Яковенко...
danko_fuflo 21 марта 2018 | 08:54
vaka257: какая тебе разница старая квочка?
ly4_sveta 21 марта 2018 | 09:04
vaka257: Все мидовцы давно одурманены этим коксом, поэтому
и нечего удивляться неадекватному поведению, хамству, цинизму
и истерикам, устраиваевым мидовской хабалкой - то под дозой,
то ломка... Дипломатии давно уже и ,,рядом не стояло".
sneer1 21 марта 2018 | 09:17
vaka257: Думаете, там ещё что-то осталось в тайниках, что способно скрасить горечь от возвращения на горячо любимую родину?
ly4_sveta 21 марта 2018 | 08:57
Поберегите уши! Такого веса мидовской лапши
они могут не выдержать.
a_111111 21 марта 2018 | 08:59
Машка плясать будет? А стриптиз будет?
echo_shar 21 марта 2018 | 09:09
Интересное мероприятие. Будем смотреть.
from_russia_with_boyaryshnik 21 марта 2018 | 09:09
Господам из дип . миссий придётся вступить в дерьмо Мордора и испытать тошноту. Тяжёлая работа ;)))
bonhoeffer 21 марта 2018 | 09:09
Тяжело с этими послами - зомбоящик не смотрят, советских газет не читают, Путина ни в грош не ставят.
pepetz 21 марта 2018 | 09:18
Дуршлаг брать с собой.
Лапшу отбрасывать.