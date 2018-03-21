Все аккредитованные в России послы зарубежных государств приглашены сегодня в Министерство иностранных дел

Там им будут разъяснять позицию российской стороны по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля. Пока неизвестно, приедет ли на эту встречу глава британской дипмиссии Лори Бристоу.

Напомним, Лондон возлагает вину за отравление Скрипаля на Россию. Накануне из Великобритании прилетели 23 высланных российских дипломата.