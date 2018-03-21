Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге признали, что они били задержанного по делу о террористическом сообществе «Сеть»

Как пишет издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники, опрошенные оперативники объяснили электрометки на теле Виктора Филинкова служебной необходимостью. Они отметили, что от оказывал сопротивление, пытался бежать и остановить его можно было только шокерами.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, посетившие Филинкова через несколько дней после задержания, обнаружили на его теле десятки отметок. Однако медобследование показало, что вред здоровью мужчины нанесён не был.

Аналогичную историю о пытках рассказал также свидетель по этому делу Илья Капустин, который покинул Россию и попросил убежища в Финляндии.