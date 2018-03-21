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08:30, 21 марта 2018

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге признали, что они били задержанного по делу о террористическом сообществе «Сеть»

Как пишет издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники, опрошенные оперативники объяснили электрометки на теле Виктора Филинкова служебной необходимостью. Они отметили, что от оказывал сопротивление, пытался бежать и остановить его можно было только шокерами.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, посетившие Филинкова через несколько дней после задержания, обнаружили на его теле десятки отметок. Однако медобследование показало, что вред здоровью мужчины нанесён не был.

Аналогичную историю о пытках рассказал также свидетель по этому делу Илья Капустин, который покинул Россию и попросил убежища в Финляндии.

Комментарии

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kir_pich_101 21 марта 2018 | 08:33

Даже если бы его убили и на теле нашли бы отметки от входа пули, вреда здоровью бы не нашли. А бабы ещё нарожают.
Обыкновенный фашизм.

arabmot 21 марта 2018 | 08:39

kir_pich_101: Ага, споткнулся, упал на нож, и так 15 раз и все по служебной необходимости. Они совсем охерели.

varangian2011 21 марта 2018 | 08:51

arabmot: Он убегал от истязаний по потолку кабинета. Пришлось ловить электрошокером.

ivfn 21 марта 2018 | 09:06

arabmot:
//Они отметили, что от оказывал сопротивление, пытался бежать и остановить его можно было только шокерами.//
И что вы предлагаете? Может нужно было бегать за ним и уговаривать.
Этот Филинков отморозок полнейший. Спит и видит себя во главе Майдана
Филинков Виктор Сергеевич родился в 1994 году. Житель Санкт-Петербурга. Гражданин Казахстана. Работает программистом. Левый активист, антифашист. Задержан 23 января 2018 года. 25 января 2018 года был арестован по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Под стражей с 23 января 2018 года.
Кстати где у него жена? Правильно в Киеве.
Вопрос какого хрена этот гражданин Казахстана делает в России.?

drgonish 21 марта 2018 | 08:45

kir_pich_101:
Ну, вы сперва почитайте определение фашизма, а потом это слово употребляйте. Гражданин живой и без отметки от входа пули. А для малолетних детей урок: пойдешь в террористы - жалеть тебя будут только на Эхо Москвы, ну и снегурка Алексеева еще.

vaka257 21 марта 2018 | 08:36

В Покровской больнице Петербургалюдей кладут просто на пол.А если больные голосовали за Путина,то им могут дать матрас,одеяло и тазик с водой...А вы про пытки в ФСБ - они достойные приемники ВЧК-НКВД...Всё по спирали...

vezdehod 21 марта 2018 | 08:42

Естественно...Это была "Производственная необходимость" - Шокер есть и ум не нужен.

liberal_vulgaris 21 марта 2018 | 08:44

vaka257: За отказ голосовать за Путина студентов расстреляли за избирательным участком :)

drgonish 21 марта 2018 | 09:08

vaka257:
{ если больные голосовали за Путина,то им могут дать матрас,одеяло и тазик с водой.]

Походу все проголосовали.

Дорогие дети, особенно пенсионного возраста, вы хотели жить в капиталистическом государстве. Это такая штука, при которой сокращают издержки. Теперь очередь дошла и до больниц, до сих пор работавших по советской системе.

В недалекой перспективе, вы не увидите лежащих на полу людей. И если у вас не будет денег и мед. страховки, за которую вы будете ежемесячно платить страховой компании, случись что, вы будете подыхать на пороге клиники, как Довлатов в США. Никто вам никакой коврик и водички не подаст, не говоря уже о таблетке.

wuwer 21 марта 2018 | 08:40

Картинка: десяток бравых оперативников, облажавшись, загоняют подозреваемого...остановить и поймать не могут...приходится бросаться в него шокерами
Неее ... не складывается такая картинка...бред какой-то
Более реально видится следующее: толпа мордоворотов, зажав жерту в углу...издевательски ухмыляясь...тыкает в него тем, что под руку подвернулось

stalinator 21 марта 2018 | 08:45

wuwer: Там два пострадавших.
Первого,схватили в Пулково,посадили в машмну,вывезли в лес и там допрашивали.
Второго (свидетеля!) схватили вечером у дома, затащили в машину, допрашивали там же.
В обоих случаях смешны объяснения оперативников о применении шокеров.
Пытался бежать? Конечно пытался,темные типы угрожают твоей жизни в лесополосе.
Сопротивлялся? Ясное дело,любой будет бороться за свою жизнь.
Путинская стабильность, точнее говоря задворки ее.

(комментарий скрыт)

epynda 21 марта 2018 | 08:41

А вот для Алисы Фишер, большой любительницы пыток и возможного главы ФБР США, эти следы на теле, это детские игры....

anemon 21 марта 2018 | 08:41

Выдумывают врагов, и заставляют пытками признаться в этом. Так вынуждали в свое время сознаться в рытье тоннелей из Москвы в Лондон. Это не 37 год?

liberal_vulgaris 21 марта 2018 | 08:42

Хомки, вы же недавно кричали, что пытать террористов можно :)

scull 21 марта 2018 | 08:42

С подозреваемыми в терроризме так и надо, посмотрите на Гуантаномо.
Лучше одного током полечить, чем потом иметь сотни трупов.

al101_2 21 марта 2018 | 08:48

scull: Давай, этот "один" будешь ты, портянка?
Потом отпишешься, я "лайк" поставлю!

scull 21 марта 2018 | 09:06

al101_2: Я за 36 лет ни разу живьём фсбшника не видел. Так что сказочки, про случайно задержанных, рассказывай своему любовничку на кухне или эховским придуркам.
Кстати, большинство тех кто сейчас с пеной у рта клеймит спецслужбы, вполнеосознанно полировали задницы американским спецслужбам, пытавшим невинных в Гуантаномо.
Такие вот вы лицемерные гниды, прокладка.

(комментарий скрыт)

tbedtlbrnjdf 21 марта 2018 | 08:47

Эхо в своём репертуаре - не дня без вранья!
Для редакции Эха: - сотрудники ФСБ не били г-а Филинкова, а применили к нему физическую силу и спецсредства на его неадекватные агрессивные действия, согласно российского законодательства. И прежде чем врать господа редакторы Эха ознакомьтесь с российским законодательством, а заодно и с зарубежными для наглядного сравнения.

chapter_2 21 марта 2018 | 08:49

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге признали, что они били задержанного Виктора Филинкова по делу о выдуманном ими террористическом сообществе «Сеть». Сообщество выдуманное, поскольку открытого суда над членами "Сети" не будет. А за закрытыми дверями тюремных камер и басманных судов можно творить любой произвол.

sasass 21 марта 2018 | 08:52

Все наследственное - с Ежевских времен и избавится от этого невозможно...

serg2010 21 марта 2018 | 08:55

Работники ФСБ не признавали, что "били задержанного". Физическая сила применялась при задержании, так как было оказано сопротивление. Ох уж эти редактора "Эха" - в заголовке одно, а по тексту - другое. В надежде на то, что текст мало кто читает, а так - прокукарекало, а там хоть не рассветай.

a_111111 21 марта 2018 | 08:55

10 бугаев не могли удержать одного ботаника? Да конечно

drgonish 21 марта 2018 | 09:27

a_111111:
Бывает и такое, особенное если накачается чем-то.
Как говорил один работник спецназа - нет ничего страшнее, чем истеричка с ножницами.

democ 21 марта 2018 | 08:59

Как то всё по будничному, обыденно, "по необходимости". Должен ещё "спасибо" им сказать, что по необходимости не убили. И не боятся признаться в этом. Деградация силовых структур полная.

drgonish 21 марта 2018 | 09:29

democ:
Дык да. В США кокнули бы не глядя, и сказали, что показалось он доставал пистолет.

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