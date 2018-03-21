Новый взрыв прогремел в американском городе Остин

Ранение получил один человек, передаёт Fox News. Ранее в столице Техаса уже произошли четыре взрыва. В результате два человека погибли и четверо получили ранения. Пока власти не могут ответить на вопрос, кто стоит за этими происшествиями. Однако рассматривают версию о том, что все инциденты связаны.