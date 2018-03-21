Новый взрыв прогремел в американском городе Остин
Ранение получил один человек, передаёт Fox News. Ранее в столице Техаса уже произошли четыре взрыва. В результате два человека погибли и четверо получили ранения. Пока власти не могут ответить на вопрос, кто стоит за этими происшествиями. Однако рассматривают версию о том, что все инциденты связаны.
Комментарии3
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epynda 21 марта 2018 | 08:33
Гремят взрывы.....
Расстрел школьников в американских школах продолжается.....
Но по мнению российских либералов, в США всё нормально....
ensebeo 21 марта 2018 | 08:39
epynda: никого так не волнуют проблемы США, как российских пригожинцев.
scull 21 марта 2018 | 08:44
Путин мстит Трампу за позднее поздравление...