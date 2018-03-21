Активиста движения «Голос» Романа Удота задержали в московском аэропорту Шереметьево
Как можно понять из его записи в Фэйсбуке, у него произошёл конфликт с сотрудниками телекомпании НТВ. Её журналисты обвиняют Удота в нападении. В свою очередь, активист написал на них заявление по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки.
Комментарии6
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tbedtlbrnjdf 21 марта 2018 | 08:30
Смотрел видео где журналисты пытались взять интервью у представителей "Голоса" - могу сказать, такого хамства редко встретишь. И эти люди ещё ассоциируют себя с демократами! Для представителей "Голоса" одно место - тюрьма, а не в обществе!
brandfa 21 марта 2018 | 08:40
tbedtlbrnjdf: (демагогия) смотрел видео где портянки долбятся ...
zmeelov_1 21 марта 2018 | 08:41
Приблуды госдеповского Голоса опять хулюганят.. Провалили майдан в России и полагают, что они нужны пиндосам? Наивняк. Если только Новичок или шарфик.. Хотя это привилегия для Подвального. Уровень не тот, Удот...Увы тебе.
brandfa 21 марта 2018 | 08:47
zmeelov_1: главные гостеповские приблуды это конечно же вы, портяшня, т.к. своими комментариями помогаете заокеанскому врагу разваливать Россию.
zmeelov_1 21 марта 2018 | 09:11
brandfa: Шел 579 523 день развала России.. Подпиндос вшивый, не притомились ждать? Может всё-таки яду выпьете, чтоб не мучиться?
epynda 21 марта 2018 | 08:31
Поймали очередного не то иностранного агента не то иностранного шпиона.....
Спец службы разберутся.....
В крайнем случае, на кого нибудь обменяют...