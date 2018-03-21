Активиста движения «Голос» Романа Удота задержали в московском аэропорту Шереметьево

Как можно понять из его записи в Фэйсбуке, у него произошёл конфликт с сотрудниками телекомпании НТВ. Её журналисты обвиняют Удота в нападении. В свою очередь, активист написал на них заявление по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки.