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08:15, 21 марта 2018

В случае новых враждебных действий Лондона Россия будет отвечать на основе принципа взаимности

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его оценке, Великобритания сознательно взяла курс на подрыв двусторонних отношений. Лондону лучше успокоиться в связи с делом Скрипаля, добавил Лавров.

Комментарии

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pionerka Зинаида Сацкая 21 марта 2018 | 08:24

Как это на принципах взаимности? Если Скрипаля, по нашим утверждениям. отравили сами англичане, мы начнем англичан здесь травить?

patrik04 21 марта 2018 | 08:27

В случае новых враждебных действий Лондона Россия будет отвечать на основе принципа взаимности...

Опять отвечаем на чьё-то хамство и русофобством, надо перехватить инициативу и первыми нанести ядерные удары по городам и сёлам Британии, а там потом посмотрим на ответ НАТО.

sg76g 21 марта 2018 | 08:32

patrik04:
Действительно. Чтобы было за что краснеть ))) А то обидно, все визжат, а ты не причем..

vezdehod 21 марта 2018 | 08:48

Сергей Лавров, на старости лет. стал Очень "тормозить" - пора бы ему. вместе с Захаровой брать Гектар в Сибири и поднимать сельское хозяйство.

maestro_air 21 марта 2018 | 08:33

patrik04: главное потом сказать что это не мы....что это сами англичане сделали чтобы очернить Россию

eternity88 21 марта 2018 | 08:55

maestro_air: Ну это-то они по каждому поводу не забывают - и Немцова, и Политковскую, и Литвиненко, и Щикочихина, и пассажиров "Боинга", по их "версии", всех-всех исключительно "враги России" и отправляли на тот свет.
И совсем уж смешно читать эту идиотскую лавровскую пургу про тот, как "нынешнее руководство Великобритании сознательно взяла курс на подрыв двусторонних отношений". Они там себе наглухо мозги кокосом расплавили, если забыли, что в Британии уже есть одно судебное решение, установившее, что за убийством предположительно стоит ФСБ, а сама операция по устранению Литвиненко проводилась с одобрения тогдашнего директора службы Николая Патрушева и президента РФ Владимира Путина. На какие "отношения" претендует кремлевская банда, когда пропихивает главного фигуранта в депутаты ГД РФ да еще и награждает?
Вас, придурков, бить, конечно, никто и не думает, но обоссать как опущенного на зоне - самый понятный для вас "язык отношений".

astlire 21 марта 2018 | 08:44

patrik04: "Опять отвечаем на чьё-то хамство и русофобством, надо перехватить инициативу и первыми нанести ядерные удары по городам и сёлам Британии, а там потом посмотрим на ответ НАТО."
дебил,- ты себе уже на статью уголовного кодекса накукарекал.
"Статья 354 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет."

raffal 21 марта 2018 | 08:50

patrik04: надо перехватить инициативу и первыми нанести ядерные ...удары по городам и сёлам Британии, а там потом посмотрим на ответ НАТО.
____________________________
На ответ НАТО уже некому будет смотреть. От "инициативщиков" останутся только радиоактивные головешки.
А Вы, нацарапав ТАКОЕ (!), и в самом деле малохольный.

mogelan 21 марта 2018 | 08:51

pionerka: похоже разрешат Лугового отравить,или сами отравят

vaka257 21 марта 2018 | 08:29

Напугали еж голым задом...В РФ начнут травить бывших английских разведчиков?...

(комментарий скрыт)

maestro_air 21 марта 2018 | 08:31

Интересно, а если Лондон будет отаечать по принципу взаимности?

glotov 21 марта 2018 | 08:35

maestro_air: Это было бы очень хорошо. Пока, к сожалению, Лондон действует по принципу неадекватности.

ihor_syvoryj 21 марта 2018 | 08:34

Что скажет Наркоминдел?
В Лондоне при посольстве школа есть?
А кладовка в школе?
Если есть, то она не пуста....

tomorrow_never_knows 21 марта 2018 | 08:36

Тогда Лондону лучше разбомбить Солсберри, тогда посмотрим на ответ, основанный на принципе взаимности....

pionerka Зинаида Сацкая 21 марта 2018 | 08:46

tomorrow_never_knows: Опоздали с советом. Бомбежки Воронежа уже давно идут.

raffal 21 марта 2018 | 08:55

Босс НАРКОмата иностранных дел РФ глупеет на глазах. Ему-то не знать, что запас "ответок" у России, учитывая трагикомичное состояние её экономики, на порядок меньше такого запаса у Великобритании и её союзников.

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