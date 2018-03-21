Израиль объявил, что 10 лет назад уничтожил ядерный реактор в Сирии

До сих пор это официально не признавали.

Секретную операцию провели в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года. Израильская авиация разбомбила в сирийской провинции Дейр-эз-Зор ядерный реактор на последних стадиях строительства. «Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону», заявили израильские военные. Они обнародовали видеозапись, на которой запечатлен момент поражения цели, а также фотографии, на которых видно, что массивное здание превращено в руины. Сирийские власти тогда заявили, что удар пришелся по пустому участку. Позже Международное агентство по атомной энергии выступило с докладом, в котором говорилось, что уничтоженный объект Эль-Кибар был, вероятно, ядерным реактором. В 2014 году провинцию Дейр-эз-Зор захватили боевики террористической организации «Исламское государство». «Можно только догадываться, какой вред они могли бы нанести, если бы ядерный объект попал в их руки», — подчеркнули в израильской армии.

Почему операцию рассекретили именно сейчас, не уточняется.