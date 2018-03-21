В Госдуме сегодня рассмотрят обвинения в сексуальных домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого

О них ранее рассказали журналистки нескольких изданий.

На заседании комиссии Госдумы по этике точно будут присутствовать журналистка Русской службы Би-Би-Си Фарида Рустамова и корреспондент телеканала «Дождь» Дарья Жук. Они подтвердили, что получили такое приглашение. При этом, как ранее сообщил глава комиссии Отари Аршба, участие Леонида Слуцкого находится под вопросом. На заседании, которое пройдет в закрытом режиме, планируется выслушать позицию журналисток, а затем ответ самого депутата. Напомним, Рустамова, Жук, а также заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах в начале марта. Русская служба Би-би-си при этом даже предоставила расшифровку аудиозаписи интервью с депутатом. На ней Слуцкий, одновременно являющийся главой международного комитета Думы, называет Фариду Рустамову «зайчонком», предлагает ей бросить своего молодого человека и стать любовницей. Кроме того, журналистки жаловались на неприличное поведение и прикосновения Слуцкого.

Сам Слуцкий отвергает обвинения. Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что возьмет ситуацию под личный контроль, но позднее предложил журналисткам уволиться, если они боятся работать в парламенте.