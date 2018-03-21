Российский МИД пригласил послов всех зарубежных стран обсудить «дело Скрипаля»
Как ожидается, на сегодняшней встрече российские дипломаты разъяснят позицию Москвы по ситуации с отравлением бывшего разведчика.
Встречу с иностранными послами в Москве проведет руководство и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Об этом накануне рассказала представитель МИДа Мария Захарова, передает «Интерфакс». Российские дипломаты надеются донести до зарубежных коллег свою точку зрения по поводу отравления в Солсбери, а также ответить на возможные вопросы и задать собственные. Захарова подчеркнула, что из-за позиции Великобритании никто до сих пор не знает, каким веществом отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля. В британском посольстве накануне заявили, что пока не приняли решения относительно участия во встрече.
Вчера вечером 23 российских дипломата с семьями покинули Великобританию. Это было сделано по требованию Лондона, который обвинил Москву в отравлении Скрипаля и его дочери.
По данным британской стороны, Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», созданным в СССР. Российский МИД утверждает, что яда с таким названием в Советском Союзе не изобретали.
В истории с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля важно выяснение фактов, но пока эти попытки Росси тщетны. Об этом в Токио заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва надеется, что Токио в контактах с Лондоном поможет прояснить местонахождение бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, а также вопросы, связанные с расследованием. Лавров также предостерег Лондон от новых враждебных действий, пригрозив зеркальным ответом.
Комментарии9
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ihor_syvoryj 21 марта 2018 | 08:06
Зачем послов? Сразу - Генеральных прокуроров!
bozk 21 марта 2018 | 08:07
Кокаин будит на встрече ?
igorkot__1 21 марта 2018 | 08:09
Чёрного кобеля не отмоешь добела, старания кокаинщиков напрасны.
laksap 21 марта 2018 | 08:13
bozk: ihor_syvoryj:
Всё никак соскочить не можешь? И таком упоротом состоянии лупишь по клаве?
Не бережёшь себя.
igorrrpadlowitchs 21 марта 2018 | 08:15
bozk: на встрече будет новичок!
vaka257 21 марта 2018 | 08:11
Репутация российского МИД говорит сама за себя...
prade 21 марта 2018 | 08:12
Стратегия "настамнет" не прошла, и российский МИД выбирает другую стратегию?
killbalafre 21 марта 2018 | 08:12
Рисковое дело для послов
Можно повторить судьбу Скрипаля
nikolashin2017 21 марта 2018 | 08:13
это вам не на митинги бюджетников сгонять...