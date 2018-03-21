Российский МИД пригласил послов всех зарубежных стран обсудить «дело Скрипаля»

Как ожидается, на сегодняшней встрече российские дипломаты разъяснят позицию Москвы по ситуации с отравлением бывшего разведчика.

Встречу с иностранными послами в Москве проведет руководство и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Об этом накануне рассказала представитель МИДа Мария Захарова, передает «Интерфакс». Российские дипломаты надеются донести до зарубежных коллег свою точку зрения по поводу отравления в Солсбери, а также ответить на возможные вопросы и задать собственные. Захарова подчеркнула, что из-за позиции Великобритании никто до сих пор не знает, каким веществом отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля. В британском посольстве накануне заявили, что пока не приняли решения относительно участия во встрече.

Вчера вечером 23 российских дипломата с семьями покинули Великобританию. Это было сделано по требованию Лондона, который обвинил Москву в отравлении Скрипаля и его дочери.

По данным британской стороны, Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», созданным в СССР. Российский МИД утверждает, что яда с таким названием в Советском Союзе не изобретали.

В истории с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля важно выяснение фактов, но пока эти попытки Росси тщетны. Об этом в Токио заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва надеется, что Токио в контактах с Лондоном поможет прояснить местонахождение бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, а также вопросы, связанные с расследованием. Лавров также предостерег Лондон от новых враждебных действий, пригрозив зеркальным ответом.