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07:47, 21 марта 2018

Дональд Трамп внес на  утверждение сената кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря

На прошлой неделе Трамп снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ. Место Помпео во главе ЦРУ должна занять его зам Джина Хаспел. Формально Тиллерсон будет возглавлять госдеп до 31 марта.

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scull 21 марта 2018 | 07:58

Хомячки, хотелось бы уточнить, Путину на этот раз точно киздец?

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