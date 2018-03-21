В Юсуповском дворце в Петербурге открывается выставка картин Бориса Гребенщикова
Экспозиция называется «БГ явления». В ней, как передает ТАСС, представлено 16 полотен в технике станковой живописи. Картины выполнены маслом на холсте.
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Экспозиция называется «БГ явления». В ней, как передает ТАСС, представлено 16 полотен в технике станковой живописи. Картины выполнены маслом на холсте.
Комментарии1
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vaka257 21 марта 2018 | 08:09
Кто-то приглашает на день рождения любимого ребенка клоунов и аниматоров, кто-то отправляется в "Диснейленд", а рэпер Тимати решил совместить приятное с полезным и отвел дочь Алису... в Государственный музей имени Пушкина. Именно там среди скульптур героев Древней Греции и произведений изобразительного искусства и прошел праздник, приуроченный к четырехлетию девочки.
Специально для праздника одно из помещений музея превратили в театральную сцену, на которой был показан фрагмент из балета "Щелкунчик". Сама именинница также приняла участие в представлении, исполнив партию Машеньки. Специально для друзей и гостей Алисы в пространстве музея был устроен исторический квест. Все это входило в программу специальной опции "Детский праздник".
Помимо самого Тимати и мамы Алисы Алены Шишковой на празднике также присутствовали Анастасия Винокур сыном Федором, Павел Худяков с дочерью Тоней и Тутта Ларсен с дочкой Марфой.
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Это я к тому,чтобы ватоголовые портянки знали своё место и понимали кому прислуживают...Они день рождения своих детей так не справят НИКОГДА...