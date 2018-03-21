Заявления экс-порноактрисы о связи с Трампом подтверждены детектором лжи
Как передает Эн-би-си, Стефани Клиффорд успешно прошла проверку на полиграфе. Ранее она утверждала, что более 10 лет назад вступала в интимную связь с нынешним президентом США. Проверка
показала, что Клиффорд с вероятностью 99 процентов не лгала.
Комментарии11
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sg76g 21 марта 2018 | 07:39
Претензии то какие? Он во время секса ее домогался?
perevozchik62 21 марта 2018 | 07:39
Ксюшу Собчак тоже нужно на полиграфе проверить - вступала ли она в интимную связь с одним миллионом рассиян, проголосовавших за нее.
alexey65 21 марта 2018 | 07:48
perevozchik62: Казалось бы, при чем здесь Ксюша?
Но кто о чем, а вшивый о бане!
perevozchik62 21 марта 2018 | 08:00
alexey65:
Леша, мне же обидно за Ксюшу, что Трамп до нее не домогался, она же тоже порноактриса , к тому же Путин для нее Крестный отец, мог бы посодействовать дружбе между народами.
alexey65 21 марта 2018 | 07:45
Ну вступала и что?
Трамп давал обет безбрачия или обещал на ней жениться и обманул?
andreyoo 21 марта 2018 | 07:49
Это важно! Знать кого президент США трахал 10 лет назад в бытность простым бизнесменом.
andreyoo 21 марта 2018 | 07:52
Ну Ок. В США какое-то, может тысяча, может десять тысяч, может сто, количество человек теперь могут говорить что ИХ ТРАХАЛ президент.
А если бы у нас Ксюша стала президентов, то у нас может тысяча, может десять, а может и сто тысяч человек смогли бы говорить, что ОНИ ЕБ... ТРАХАЛИ президента.
Разница таки есть.
perevozchik62 21 марта 2018 | 08:03
andreyoo:
Ипать президента это сильно !
За это под статью за терроризм можно загреметь ...
konformist 21 марта 2018 | 08:02
и что? Она, конечно, никакая не актриса, а обыкновенная шлюха! И потом - это же её амплуа - трахаться сутками. Ну подвернулся Трамп - что тут такого? Трахнул её походя и покедова...Чего эта шлюха хочет то?
yevilinho 21 марта 2018 | 08:09
Посмотрел на её фотки.
Претензий к Трампу не имею.
У меня всё.
igor20012 21 марта 2018 | 08:13
Ну и что, что трахал ? За жо-у то ее он не хватал ? Так что-какие претензии ?