Заявления экс-порноактрисы о связи с Трампом подтверждены детектором лжи

Как передает Эн-би-си, Стефани Клиффорд успешно прошла проверку на полиграфе. Ранее она утверждала, что более 10 лет назад вступала в интимную связь с нынешним президентом США. Проверка

показала, что Клиффорд с вероятностью 99 процентов не лгала.