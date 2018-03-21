Минобрнауки проведет заседание по новому стандарту изучения литературы в школах

Во-первых, они противоречат закону об образовании, которые предполагают вариативность обучения, а во-вторых, предложенный список произведений вообще морально устарел, — считает филолог и педагог, член Координационного совета Гильдии словесников Евгения Абелюк

По мнению Абелюк, родители школьников также не должны оставаться в стороне от обсуждения этого документа