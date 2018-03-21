СФ обсудит сегодня заявление о срыве выборов президента России на Украине
Это связано с недопуском россиян на избирательные участки, открытые в соседнем государстве. Сенаторы намерены призвать ООН, международные парламентские объединения и парламенты стран Европы осудить действия украинских властей.
Комментарии7
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bozk 21 марта 2018 | 07:37
Смешные
croaker 21 марта 2018 | 07:41
Это называется в воду пердеть.
tttyyy 21 марта 2018 | 08:01
croaker: вот кто действительно отперделся по полной, так это наша либерастня на выборах, пока существует Россия, а она будет существовать вечно, наша либерастня всегда будем пердеть в воду, у нашего народа уже веками аллергия на этих шизанутых.
vaka257 21 марта 2018 | 07:42
Для начала не мешало бы самой России выполнить все те решения ОБСЕ,которые она обязалась выполнять согласно своей Конституции...
b522 21 марта 2018 | 07:48
В Спортлото пусть напишут, лицемеры-агрессоры.
vaka257 21 марта 2018 | 07:59
Я не перестаю удивляться уникальным российским навыкам кризисной коммуникации в стиле "выстрелить себе в коленку". Храм Христа Спасителя даже шесть лет спустя иностранцы не называют иначе как Pussy Riot Church. Лётный спецотряд "Россия" — теперь только cocaine plane...
ihor_syvoryj 21 марта 2018 | 08:12
Не, не так:
"О срыве имитации выборов Путина в Украине".