Израиль рассекретил информацию о том, что десять с половиной лет назад разбомбила ядерный реактор в Сирии
Как говорится в заявлении израильской армии, реактор находился на завершающих стадиях строительства, операция была проведена в сентябре 2007 года. Израильские военные обнародовали видеозапись бомбардировки массивного здания квадратной формы, а также фотографии, на которых постройка уже в руинах. Сирийские власти ранее утверждали, что израильтяне нанесли удар по пустому участку в пустыне, принадлежащему межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.
Комментарии17
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sg76g 21 марта 2018 | 07:37
А кто этим ублюдкам разбомбит их реакторы и склады ядерного оружия?
igorkot__1 21 марта 2018 | 07:45
sg76g: Заеб.....я пыль глотать!)))))))))) А пукан у тебя славно бомбит ватничег!)))
arye_11 21 марта 2018 | 07:45
sg76g:
В 1981 году Израиль разбомбил иракский ядерный реактор.
Весь мир визжал, примерно. как ты визжишь сейчас, Лохматый.
Через 10 лет, когда насосавшемуся нефтедолларов Саддаму окончательно снесло крышу и он захватил Кувейт и начал готовиться к оккупации районов Саудовской Аравии, этого, много о себе возомнившего нового "халифа" пришлось остановить.
И мир стыдливо промолчал, но в душе благодарил Израиль, что у этого безумного маньяка нет на руках АО.
bozk 21 марта 2018 | 07:51
arye_11: Ирану приготовиться
chleo 21 марта 2018 | 08:15
arye_11: Это от туда пробирка с белым порошком в дрожащих руках американского госсекретаря?
Лисапедик у тебя уши стали свисать от израильской лапши.
onvagsamsmith 21 марта 2018 | 07:52
sg76g:Ваша профессия лизать и сосать,а не бомбить,гражданин юдофоб
prade 21 марта 2018 | 08:05
sg76g: Даже в странах, где разрешено продажа оружия, его продают только психически уравновешенным людям. Больным не всю голову нельзя иметь оружия, тем более оружия массового порожения. Израиль правильно сделал, что уничтожил сирийский завод по производству ядерного материала.
sg76g 21 марта 2018 | 08:17
prade:
Мне вот интересно, как так получилось что вокруг Израиля все больные на голову, только он один белый и пушистый? Так бывает? Хотя да, бывает. Взять ту же Россию )))
И как же до появления Израиля вся эта арабо-персидская военщина не превратила весь мир в труху? А все просто. До Израиля там было относительно спокойно, когда англичанка не гадила, конечно..
croaker 21 марта 2018 | 07:38
Даже представить себе невозможно, что было бы, если израильтяне этого не сделали.
perestarok 21 марта 2018 | 07:42
croaker: "Даже представить себе невозможно, что было бы, если израильтяне этого не сделали."
Легко представить. Сирию бы никто не трогал. Пример: КНДР.
prade 21 марта 2018 | 08:09
perestarok: "Сирию бы никто не трогал"
Сирии бы не трогали, если бы там не правил Асад. Проблема Сирии не в отсутствии у нее ядерного оружия, а в присутствии у власти палача Асада - друга и подопечного Путина.
gourakov 21 марта 2018 | 07:39
"... Израиль ... разбомбила ..."
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Действительно, слово ישראל
в иврите слово женского рода
perestarok 21 марта 2018 | 07:40
"Израиль рассекретил информацию о том, что десять с половиной лет назад разбомбила ядерный реактор в Сирии"
Сначала бомбят реакторы, потом уничтожают страну. Отработанная технология.
ltric 21 марта 2018 | 07:50
perestarok: Страну "уничтожили" мальчишки, во время арабской весны написавшие на заборе "Твоя очередь, доктор".
yevilinho 21 марта 2018 | 07:45
"Сирийские власти ранее утверждали, что израильтяне нанесли удар по пустому участку в пустыне, принадлежащему межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства."
Заметьте. господа - натуральнейший сирийский ихтамнет. Союзническое ноу-хау.
piter_ug 21 марта 2018 | 07:55
Там ещё один интересант имеется, правда чуть поодаль.
«Можем повторить?»
atl 21 марта 2018 | 08:01
Вообще-то "Израиль" в русском языке - "разбомбил", а не "разбомбила. Смотрю жертвы ЕГЭ на "Эхе" опосля выборов оттаяли и оживились..