"Израиль рассекретил информацию о том, что десять с половиной лет назад разбомбила ядерный реактор в Сирии"

Как говорится в заявлении израильской армии, реактор находился на завершающих стадиях строительства, операция была проведена в сентябре 2007 года. Израильские военные обнародовали видеозапись бомбардировки массивного здания квадратной формы, а также фотографии, на которых постройка уже в руинах. Сирийские власти ранее утверждали, что израильтяне нанесли удар по пустому участку в пустыне, принадлежащему межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.