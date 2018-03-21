Совет Федерации сегодня может выступить с заявлением о нарушении избирательных прав россиян на Украине
Они не смогли проголосовать.
Сенаторы рассмотрят проект заявления, в котором, вероятно, осуждаются действия украинских властей. В воскресенье, когда в России выбирали президента, украинская полиция блокировала российские дипмиссии, где были участки для голосования за рубежом. Внутрь пускали только сотрудников дипмиссий, а желающих опустить в урну бюллетень останавливали. В Киеве заявили, что так делают из-за того, что Россия проводит выборы в Крыму, который Украина считает своей оккупированной территорией. В российском МИДе заявили, что это нарушение международных норм. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские парламентарии готовят обращение в Парламентскую ассамблею ОБСЕ и другие международные структуры.
Наблюдатели от ОБСЕ, которые следили в России за выборами, отметили, что основные права граждан не должны оказываться в заложниках межгосударственных конфликтов.
Комментарии12
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lenin3 21 марта 2018 | 07:14
Дык, теперь надо признать итоги всех выборов недействительными:российские гастарбайтеры не смогли проголосовать в Украине!
danko_fuflo 21 марта 2018 | 07:26
lenin3: не вукраине а на Украине. Учи русский и скачи.
vaka257 21 марта 2018 | 07:19
Какое ОБСЕ?Если Россия сама не выполняет его решения,хотя бы по братьям Навальным ,невыплата денег российским гражданам по решению европейского суда и т.д...
sg76g 21 марта 2018 | 07:24
Ответка будет ассиметричной. Во время предстоящих украинских выборов на российских избирательных участках проголосовать смогут не только находящиеся на территории России заробитчане, но и все желающие россияне. Результат этих выборов может удивить скаклообразных..
vaka257 21 марта 2018 | 07:30
Степан Сулакшин:
Первый наш расчет по выборам президента. Только на вбросах ложных больших явок результат Путина увеличен на 30%. Реальный был около 47%. Из них нужно вычитать "приказных", которых вынудили голосовать за Путина. Вывод: не избран. Незаконен. Это оценочное аналитическое суждение.
sg76g 21 марта 2018 | 07:34
vaka257:
Угомонитесь, болезные. Ваши визги сейчас напоминают горячий секс вдогонку. То есть когда дама уже ушла...
А Степе передайте что свое суждение может засунуть в анал...
wild82 21 марта 2018 | 07:51
vaka257: Расскажи, как это вынудили проголосовать? и как проголосовавшие отчитывались за кого они проголосовали?
vaka257 21 марта 2018 | 07:33
Пойманная за вбросами (уголовное преступление) учитель математики гимназии №5, участок №1480 в Люберцах Светлана Колобаева, председатель избирательной комиссии, заявила, что данные с камеры видеонаблюдения это розыгрыш, видеомонтаж, «компьютерный обман» ...
ha12raz 21 марта 2018 | 07:34
Не хватило что ли процентов ?
всего трудов то было ручкой цифирьки поставить.
vaka257 21 марта 2018 | 07:36
Депутат Милонов обиделся на слова Макаревича про "злобных дебилов".
Ни какой я не злобный - сказал он....
max3446 21 марта 2018 | 07:42
Почему по этому поводу молчат ОБСЕ, ЕС, США, российские правозащитники?
ilich1971 21 марта 2018 | 08:17
Киеве заявили, что так делают из-за того, что Россия проводит выборы в Крыму, который Украина считает своей оккупированной территорией. ....так ехали бы в Крым и там блокировать попробовали?! Ведь логично? А так в Киеве.. это конечно отважно сделали