Совет Федерации сегодня может выступить с заявлением о нарушении избирательных прав россиян на Украине

Они не смогли проголосовать.

Сенаторы рассмотрят проект заявления, в котором, вероятно, осуждаются действия украинских властей. В воскресенье, когда в России выбирали президента, украинская полиция блокировала российские дипмиссии, где были участки для голосования за рубежом. Внутрь пускали только сотрудников дипмиссий, а желающих опустить в урну бюллетень останавливали. В Киеве заявили, что так делают из-за того, что Россия проводит выборы в Крыму, который Украина считает своей оккупированной территорией. В российском МИДе заявили, что это нарушение международных норм. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские парламентарии готовят обращение в Парламентскую ассамблею ОБСЕ и другие международные структуры.

Наблюдатели от ОБСЕ, которые следили в России за выборами, отметили, что основные права граждан не должны оказываться в заложниках межгосударственных конфликтов.