Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров заявил, что не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки

Журналист «Эха Москвы» и автор популярного Телеграм-канала Александр Плющев, который сам судится с ФСБ из-за возможного блокирования мессенджера Телеграм, сильно сомневается в том, что у российских властей хватит духу пойти запрет приложения. Иск Александра Плющева и Олега Кашина был оставлен без рассмотрения уже двумя российскими инстанциями, и теперь журналисты готовятся к отправке материалов в Европейский суд по правам человека.

Исходя из существующей практики, получение ФСБ ключей шифрования мессенджера telegram нарушит право граждан на тайну переписку. Об этом «Эху» сказал юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян. Он подчеркнул, что если после прохождения всех апелляционных инстанций решение в пользу ФСБ останется в силе, то это может иметь долгосрочные негативные последствия для приватности российских пользователей. 0