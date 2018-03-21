Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров заявил, что не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки
Журналист «Эха Москвы» и автор популярного Телеграм-канала Александр Плющев, который сам судится с ФСБ из-за возможного блокирования мессенджера Телеграм, сильно сомневается в том, что у российских властей хватит духу пойти запрет приложения. Иск Александра Плющева и Олега Кашина был оставлен без рассмотрения уже двумя российскими инстанциями, и теперь журналисты готовятся к отправке материалов в Европейский суд по правам человека.
Исходя из существующей практики, получение ФСБ ключей шифрования мессенджера telegram нарушит право граждан на тайну переписку. Об этом «Эху» сказал юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян. Он подчеркнул, что если после прохождения всех апелляционных инстанций решение в пользу ФСБ останется в силе, то это может иметь долгосрочные негативные последствия для приватности российских пользователей. 0
Комментарии5
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tbedtlbrnjdf 21 марта 2018 | 07:16
А кто такие А. Прыщёв и О. Какашкин чтобы диктовать России свои условия: - - пошли бы они на фуй пидары гнойные!
igorkot__1 21 марта 2018 | 07:20
tbedtlbrnjdf: А они вот диктуют свои условия, а такие как ты идут на фуй!
kazlevich1949 21 марта 2018 | 07:17
Все дюже озабоченные за секретность своих "мыслей"... все все в "недоступный" спецслужбам Telegram, все в единое стадо, чтобы не искать всех отдельно по сетям и весям - деньги на персонал из-за вас ещё тратить. Идиоты...
neyexo 21 марта 2018 | 07:24
Где Рамзан? почему не заступается
andre_klimov 21 марта 2018 | 08:07
neyexo:
Торгуется сглавногопником. "Я за Телеграм ничего не скажу - а ты плати мне больше, а то пехотинцы - им всё равно на кого идти,,,"