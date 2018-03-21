Высланные из Великобритании российские дипломаты вернулись на родину

Прилетевший за российскими гражданами правительственный Ил-96 принадлежит управделами президента. Борт с таким же номером, как отмечает flightradar24.com, фигурировал в «кокаиновом деле» о контрабанде наркотиков из Аргентины.

Сотрудники дипломатического представительства в Лондоне жалуются на напряженную обстановку. Россияне на британских островах находятся под угрозой, — сказал в эфире НТВ посол Александр Яковенко. Он добавил, что из-за позиции Британских властей по делу об убийстве бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля у сотрудников посольства значительно прибавилось работы.

На Смоленской площади сегодня ждут послов зарубежных государств. Российский МИД намерен дать свои разъяснения по «делу Скрипаля» и заявлений Великобритании о причастности России к инциденту в Солсбери.