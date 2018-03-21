Высланные из Великобритании российские дипломаты вернулись на родину
Прилетевший за российскими гражданами правительственный Ил-96 принадлежит управделами президента. Борт с таким же номером, как отмечает flightradar24.com, фигурировал в «кокаиновом деле» о контрабанде наркотиков из Аргентины.
Сотрудники дипломатического представительства в Лондоне жалуются на напряженную обстановку. Россияне на британских островах находятся под угрозой, — сказал в эфире НТВ посол Александр Яковенко. Он добавил, что из-за позиции Британских властей по делу об убийстве бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля у сотрудников посольства значительно прибавилось работы.
На Смоленской площади сегодня ждут послов зарубежных государств. Российский МИД намерен дать свои разъяснения по «делу Скрипаля» и заявлений Великобритании о причастности России к инциденту в Солсбери.
Комментарии9
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arabmot 21 марта 2018 | 07:06
Вот радуются то, наверно)))
plidurok Андрей Филимонов 21 марта 2018 | 07:06
А в школе при посольстве ничего не забыли?
luger_max_otto 21 марта 2018 | 07:06
Тот самый ИЛ, на котором возили кокаин, да?
ihor_syvoryj 21 марта 2018 | 08:16
luger_max_otto: Не всякий ИЛ долетит до середины Ламанша.
vaka257 21 марта 2018 | 07:08
Говорят,что покидали посольство под марш"Славянки"...
danko_fuflo 21 марта 2018 | 07:29
vaka257: как смешно, тупоголовая.
lenin3 21 марта 2018 | 07:10
И работать теперь, наверно, пойдут? Или,как тот чиновник в исполнении Ширвиндта, который говорит:"Нам работать нельзя, мы ничего не умеем"?...)))
neyexo 21 марта 2018 | 07:12
Наконец-то.
А то я удивлялся, улетели давно, но никак не прилетят
sedoi63 21 марта 2018 | 07:29
В деревню, в глушь, в Саратов? Зато думающей и креативной молодежи России остается все меньше надежд на какие-то прогрессивные изменения в стране. Грядет новая волна тотальной эмиграции молодежи, не желающей мириться с безнадегой, связанной с вонючим путинским ГУЛАГом.