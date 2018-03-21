Прах Стивена Хокинга будет погребен в пантеоне Вестминстерского аббатства рядом с могилами Ньютона и Дарвина
Об этом сообщается в твиттере аббатства. Один из самых выдающихся ученых мира Стивен Хокинг умер 14 марта в возрасте 76 лет.
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Об этом сообщается в твиттере аббатства. Один из самых выдающихся ученых мира Стивен Хокинг умер 14 марта в возрасте 76 лет.
Комментарии2
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thesonhuman 21 марта 2018 | 07:04
Ну, если Стивен Хокинг учёный, то Ньютону и Дарвину придётся бежать от него подальше. Нельзя нарушать покой великих учёных, признанных веками. Если в Британии все такие учёные как Хокинг, то там кончилась наука.
stichirichi 21 марта 2018 | 07:28
thesonhuman: а чем Вам собственно Хокинг не ученый?....Один из величайших современников и повезло что живем в то время в которое живут, в данном случае уже нет, такого масштаба ЧЕЛОВЕКИ...
хотя...Вы может куда "серьезнее" ученый)))