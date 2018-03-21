Шведские и датские чиновники, возможно последуют примеру британского правительства и не поедут на ЧМ-2018 в России
Как пишет The Local, окончательное решение еще не принято. Ранее об отказе ехать на ЧМ в Россию заявили в канцелярии президента Польши. На турнир и церемонию его открытия могут не приехать официальные лица Исландии. Британское руководство и члены королевской семьи бойкотируют мундиаль из-за дела «Скрипаля».
Комментарии8
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meister_luvin 21 марта 2018 | 06:55
опозорились перед всем миром
brandfa 21 марта 2018 | 06:59
meister_luvin: угу, какие-то толстозадые зануды не приедут на ЧМ - вот позору-то ... интересно, кто-нибудь их отсутствие заметит?
ostapbey 21 марта 2018 | 07:09
Тоже мне новость..
В отместку и Путин не поедет.
И не Ведмедьва пошлет, а МУТКО!!
фром фулл хардс.!
Даже..
condor00 21 марта 2018 | 07:18
Я "за" такое решение чиновников Запада! Большее число простых людей сможет посетить ЧМ и, соответственно, взаимодействовать с такими же простыми людьми.
igor20012 21 марта 2018 | 07:19
Как говорили древние греки: "баба с возу-кобыле легче ".
estamp 21 марта 2018 | 07:27
Шведские и датские ... возможно(!) ... не поедут ...
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Уважаемая редакция, навязчивость в подаче некоторых, даже не второ-, а третьестепенных новостей уже даже не раздражает. Веселит. "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе"
- а они планировали?
- а их приглашали?
- а они точно-точно не приедут?
- а они не приедут в качестве чиновников или вообще?
- а если полтора чиновника из этих стран не приедут, бюджет ЧМ не отобьется?
И кстати польский Дуда сказал, что и сразу не планировал приезжать. И не в знак протеста, а просто не интересно ему. И, кстати, он-то как раз сказал, что может и приедет еще, если их сборная дойдет до "приличного" этапа.
rktq 21 марта 2018 | 07:39
Им не до чемпионата.. Им подкожную вошку в своих "мундиалях" искать и искать...
andreyoo 21 марта 2018 | 07:47
Шведские и датские чиновники, возможно последуют примеру британского правительства и не поедут ...
Ранее об отказе ехать на ЧМ в Россию заявили в канцелярии президента Польши.
... могут не приехать официальные лица Исландии.
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А дело было так.
Собрались члены исландского правительства на ланче, разговорились о том, о сем.
"А что, господа, кто-то едет на ЧМ?"
Все, пожимая плечами "Да нет... не собирались... лучше на Канары..."
"О! А давайте тогда выразим поддержку Британии?"
А вот у шведов и датчат, кто-то видать все-таки планировал приехать. И его теперь уговаривают.
А у Дуды просто в интервью спросили, поедет ли он. Он просто сказал, что не собирался, открытие там не очень пафосное, в первом матче поляки не играют, но, та-там! если польская сборная вдруг дойдет до финала, то может и приедет.
А Эхо подало-то как! Почти всемирный игнор!