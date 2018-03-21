В США на Facebook подали в суд в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica

Групповой иск подан от имени инвестора по имени Фан Юан, а также всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в Facebook. В последние два дня стоимость акций компании снизилась более, чем на 7% в свете скандала с утечкой персональных данных.