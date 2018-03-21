Олега Навального перевели в ШИЗО
Он каждый раз подвергается подобным дополнительным репрессиям, когда ФБК делает что-то, что не нравится Кремлю, — сказал «Эху Москвы» его брат, политик Алексей Навальный.
Он подчеркнул, что за такими решениями стоит президент Путин и его администрация.
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andreykravchenko 21 марта 2018 | 06:40
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